United-kapteinen til VG om Solskjær: – Som om Ferguson kom inn døren

MANCHESTER (VG) Ashley Young (34) er en av få nåværende Manchester United-spillere som fikk oppleve Sir Alex Ferguson (77) som manager. Han mener legenden har mange likhetstrekk med Ole Gunnar Solskjær (46)

Manchester United-kapteinen har opplevd fem forskjellige managere i klubben: Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho. På VGs spørsmål om hva som har vært den største forandringen i løpet av de drøye ti månedene med nordmannen som manager, svarer veteranen umiddelbart:

– Så fort Ole kom inn, var det som om «the boss» (Ferguson) kom inn døren igjen. Den samme typen, den samme vinnermentaliteten og sulten, ønsket om å gå ut og lykkes. Han har vært her som spiller. Han vet hva klubben handler om, og jeg tror det er det klubben er ute etter, at spillerne skal identifisere seg med manageren.

Han understreker nok en gang at Solskjær minner veldig om den skotske legenden og legger spesielt trykk på Solskjærs vinnermentalitet.

– Du ser det til tider på trening. Han har lyst til å ta på seg fotballskoene og bli med. Men det lar vi ham ikke gjøre, sier Young, mens Solskjær sitter ved siden av ham og flirer.

Til tross for at Manchester Uniteds resultater stort sett har vært nedadgående siden Solskjær fikk den permanente managerjobben i slutten av mars, og at de nå ligger på 10. plass i Premier League, så virker Young storfornøyd med å ha kristiansunderen som sjef.

– Han har vært fantastisk, og som jeg begynte med å si: Det er som om «the boss» er tilbake, sier Young til VG under pressekonferansen du kan se i sin helhet her:

Onsdag formiddag gjennomførte Solskjær, Young og hans lagkamerater en rolig treningsøkt i pøsregn på Carrington. Nordmannen ankom treningsfeltet etter at spillerne hadde varmet opp og spøkte med at det var en «fin dag» mens journalistene gjorde så godt de kunne for å holde kameraene sine tørre i det karakteristiske Manchester-været.

Den svenske midtstopperen Victor Lindelöf var det overraskende fraværet på treningen. Solskjær bekrefter at forsvareren har pådratt seg en skade, og at han ikke kommer til å være tilgjengelig til torsdagens Europa League-kamp hjemme mot Partizan, der Manchester United har muligheten til å sikre avansement fra gruppespillet ved seier.

Solskjær må også klare seg uten Paul Pogba, Diogo Dalot, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Angel Gomes og Nemanja Matic. Manageren hadde ingen oppdateringer å komme med om noen av dem, men sier han håper å ha flere tilbake etter den kommende landslagspausen, som begynner på mandag.

Etter tre strake borteseirer gikk United på et overraskende 0–1-tap mot Bournemouth på lørdag. Solskjær er klar på at det ikke finnes noen mirakelkur mot lagets problemer.

– Det er ingen snarveier i fotball. Det er hardt arbeid, samhold, lagånd. Det er gledelig for meg å se arbeidet alle gjør hver dag, de ønsker å gjøre det bra. Vi har hatt marginer imot oss, vi føler vi hadde fortjent mer. Vi må jobbe videre, vi vet at vi er på riktig vei, sier Solskjær.

