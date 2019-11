TIL MOTANGREP: Janne Andersson kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Zlatan Ibrahimovic, og sier at man ikke kan ta superstjernens uttalelser på alvor. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

Andersson slår tilbake mot Zlatan-kritikken: – Urettferdig, feil og stygt

I oktober langet Zlatan Ibrahimovic ut mot Janne Andersson. Nå slår den svenske landslagssjefen tilbake mot superstjernen.

Nå nettopp







– Man kan ikke ta uttalelsene hans på alvor, sier Janne Andersson i et stort intervju med Aftonbladet mandag.

Bakgrunnen for Andersson-sparket i retning Zlatan Ibrahimovic, er et intervju den 38 år gamle superspissen gjorde med Expressen i oktober. Da langet han ut mot den svenske landslagssjefen og landslagskulturen.

Ibrahimovic kalte det svenske landslagsmiljøet «en sekt», og tok et oppgjør med det han mente var en ukultur, hvor spillere uten nordisk bakgrunn ikke fikk sjansen.

– Han ødelegger alt jeg selv har bygget opp i 20 år, sa Zlatan.

Nå, noen dager før Sveriges avsluttende EM-kvalifiseringskamper mot Romania og Færøyene, snakker Andersson ut om kritikken.

– Urettferdig, feil og stygt

– Det han sier er ikke sant, og jeg ble utrolig lei meg da jeg hørte det, for jeg har masse respekt for Zlatan som både fotballspiller og idrettsutøver. Men å uttale seg på den måten ...

Ibrahimovic’ uttalelser og anklager mot Andersson var først og fremst basert på landslagssjefens første landslagsuttak. På Anderssons første landslagssamling etter EM i 2016 var Jimmy Durmaz og Emir Kujovic med i troppen, men de to fikk ikke spille mot Nederland 6. september. Til kampen mot Luxembourg 7. oktober var både Martin Olsson og Durmaz med i startoppstillingen.

Ibrahimovic mente at de to sistnevnte bare fikk muligheten fordi Andersson ville være «politisk korrekt».

les også Charlotte Kalla større enn Zlatan i Sverige

– Det gjør meg kjempelei, og det er skikkelig kjedelig. Jeg synes ikke at jeg fortjente det. Jeg synes det er urettferdig, feil og stygt. Det gjør vondt, det gjør det, sier Andersson.

– Først skjønte jeg ikke engang hva han mente. Jeg forsto det ikke. Hadde det hatt en snev av sannhet, da kan jeg love at jeg hadde innrømmet at det var sånn. Men nei, det er jo ikke sant.

Kan sikre EM-billett

Zlatan-uttalelsene førte til en voldsom debatt og mye støy rundt det svenske landslaget. Andersson sier at det var en tøff tid, men at han ble rørt av en melding han fikk, av hans tidligere elev i Norrköping, Rawez Lazan.

«Janne, du är en MUMMA. Zlatan vet inte vad han snackar om♥♥♥», skrev Lawan i en SMS til Andersson som han viste Aftonbladet i intervjuet.

Ordet «Mumma» kan oversettes til «noe godt».

les også Norge-juvelene slår Zlatan: – Veldig, veldig uvanlig

– Siden alt som skjedde, har det vært ekstremt mange mennesker som har tatt kontakt. Men akkurat det her betydde mye for meg, for det her er en spiller som har vært frustrert og som virkelig kunne vært skuffet over meg. Det gjorde meg så jævlig glad, og det veier litt opp for ... for den andre dritten, sier han.

Nå går Sverige i gang med forberedelsene til de siste kampene i EM-kvalifiseringen. Fredag møter de Romania på bortebane, før kampene i gruppe F avsluttes i Stockholm mot Færøyene.

Sverige er i skrivende stund nummer to i gruppen, ett poeng foran Romania. Med seier mot rumenerne fredag vil svenskene sikre EM-deltagelse i 2020. Norge ligger for ordens skyld på 4. plass i samme gruppe, fire poeng bak svenskene.

Zlatan, som nylig fikk sin egen statue i Malmö (se video under), er blant dem som er nominert til «Guldbollen», Sveriges kåring av landets beste fotballspiller.

Publisert: 11.11.19 kl. 15:16







Mer om