Steven Gerrard: Ligacupen kan være veien til mer sølvtøy

Steven Gerrard (39) advarer mot å bagatellisere betydningen av ligacupen. Han mener at det kan være veien til noe enda større.

Det var langt større bragder i Gerrards mange år i toppfotballen enn å løfte ligacup-trofeet med Liverpool i 2001. Men ville de andre triumfene kommet uten seieren i en neglebitende straffesparkkonkurranse mot Birmingham i ligacupfinalen? Steven Gerrard er ikke i tvil om at hans første trofé var viktig for fortsettelsen.

– Det var katalysatoren, sier han ifølge Herald Scotland.

– Når du vinner et virkelige trofé på det nivået, så får du smaken og følelsen til å kjøre på videre. Jeg er sikker på at det samme gjaldt mange andre spillere i garderoben. Vi fortsatte og hadde en fantastisk sesong.

Liverpool vant både ligacupen og FA-cupen i 2001. Og UEFA-cupen. Og etter hvert også UEFA Supercup.

Nå er han manager for Rangers, som søndag skal spille semifinale i den skotske ligacupen mot Hearts på Hampden. Selv om årets fremste mål er å hindre Celtic i å ta sin niende ligatittel på rad, så mener Gerrard at ligacupen også er viktig - med tanke på hans egne erfaringer.

– Det første (trofeet) er alltid det vanskeligste på grunn av forventninger og press. Jeg synes virkelig det er viktig å komme til denne finalen, og prøve å gå hele veien, sier Gerrard ifølge Herald Scotland.

Rangers har presset på seg til endelig å ta en tittel igjen. Gerrard, som kom inn som manager i mai 2018, mener det er viktig å bruke presset til noe positivt - som en inspirasjon.

2011 var sist gang Rangers vant et viktig trofé i skotsk fotball. Året etter ble Rangers degradert etter at klubben gikk konkurs. Sist sesong ble det 2. plass etter Celtic i den skotske toppdivisjonen. Nå ligger de to gamle rivalene likt på toppen. Begge har 28 poeng etter 11 kamper.

Publisert: 03.11.19 kl. 12:13

