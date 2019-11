GULL-KAPTEIN: Ruben Gabrielsen fikk noen gode ord av moldensere på Egon i Molde dagen etter at seriegullet var sikret. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nå skal Molde-kapteinen avgjøre fremtiden: – Jeg er ikke den skarpeste kniven

MOLDE (VG) Ruben Gabrielsen (27) har under to måneder igjen av kontrakten med Molde og kapteinen sier han ikke «har peiling» på hvor han spiller fotball i 2020.

– Du vet aldri med fotball. Det er egentlig det svaret jeg har til deg akkurat nå, sier Ruben Gabrielsen når han møter VG dagen etter å ha feiret seriegullet i Eliteserien med Molde.

Det var 27-åringens andre gullfest med blåtrøyene siden han kom til klubben i 2014.

Nå er det usikkerhet rundt Molde-kapteinens fremtid. Han er på en utgående kontrakt som går ut ved nyttår.

– Jeg får spandere et par akevitt på ham i kveld og så får vi se, sa trener Erling Moe til VG etter 4–0-seieren over Strømsgodset søndag.

Han er klar på at kapteinen er sterkt ønsket med videre i klubben.

– Ruben har vært utrolig for oss. Men hvis det skulle dukke opp noe som er fantastisk for ham i utlandet, så unner jeg ham det. Hvis ikke, så skal vi ha ham her, sier 49-åringen.

GULL NUMMER TO: Gabrielsen (foran) kunne søndag kveld juble sammen med lagkameratene etter å ha sikret sitt andre gull siden han kom til Molde i 2014. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gabrielsen selv trives godt i Molde. Han har gode lagkamerater og venner, samboeren hans har jobb og hans datter har begynt i barnehagen.

– Men jeg har faktisk ikke peiling nå. Jeg har sagt at jeg ikke vil snakke med agenter eller noen ting før seriegullet var sikret. Det tuller bare med hodet mitt. Nå minnet du meg på det, så jeg må kanskje komme i gang, sier han.

Men tankene om tiden etter fotballkarrieren spiller også inn for 27-åringen når han nå skal begynne å planlegge hva som skjer fra 1. januar 2020.

– Jeg er ikke den skarpeste kniven i skuffen, som jeg har sagt før. Jeg blir ikke advokat etterpå. Jeg er ikke André Hansen, sier Gabrielsen og ler.

– USA er mulig

Før 2018-sesongen aksepterte Molde et bud på midtstopperen fra MLS-klubben Colorado Rapids, men Gabrielsen selv takket nei til den amerikanske klubben.

– Hadde jeg dratt til MLS på det tidspunktet, så hadde det kun vært for pengene. Nå er tankene kanskje litt annerledes enn da. De pengene er jo kanskje greit å ha, sier han.

– Har det kommet noen flere tilbud derfra siden den gang?

– Nei, men vi har hatt dialog med litt ulike klubber. Jeg kunne nok sikkert dratt over dit i sommer, men jeg ville ha gullet her først.

– Hva drømmer du om da?

– Hva som er realistisk eller hva som er drømmen? svarer han.

– Ta drømmen først da.

– Drømmen er selvfølgelig en av de store ligaene, men jeg forstår jo at det mest sannsynlig ikke kommer til å skje, sier 27-åringen og påpeker at han tross alt er blitt «gammel og greier».

– Realistisk tror jeg USA er mulig. Kanskje Belgia, kanskje Danmark, en stor klubb der.

Fikk tilbud fra Kuwait

Selv om økonomi kanskje spiller en større rolle nå enn for noen år siden, er Gabrielsen tydelig på at penger absolutt ikke er alt når han vurderer fremtiden.

– Jeg kommer aldri til å spille kun for pengene. Fotball betyr for mye for meg til at jeg kan gjøre det. Det er jo litt av grunnen til at jeg har takket nei til visse tilbud.

– Hva er det rareste og mest uaktuelle tilbudet du har fått?

– Kan det ha vært noe i Kuwait? sier han og tenker seg om litt.

– Det har vært noen sånne. Du tenker jo bare «Oi, kult at de ser på meg der nede. Det er fett». Jeg synes ikke jeg husker at det var noe spesielt gode penger i det tilbudet heller, ler han.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

