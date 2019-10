TRUSEKANT: Nicklas Bendtner benytter anledning til å drive reklame for et bettingselskap etter scoring mot Portugal i EM 2012. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Bendtners truser ble straffet hardere enn rasismen

Det vekker oppsikt at Bulgaria slipper med en bot på cirka 770 000 kroner - og én kamp uten publikum - etter rasismebråket mot England i EM-kvalifiseringen.

Flere sammenligner det med straffen etter at Nicklas Bendtner hadde vist fram reklame for et bettingselskap på trusen under fotball-EM i 2012. Boten den gang var cirka 820 000 kroner - hvis vi regner dagens kurs.

Englands U-21-landslagstrener Michael Johnson kaller Bulgaria-straffen «en vits», ifølge Telegraph. Han mener det vitner om en fullstendig mangel på forståelse og medfølelse.

EM-kampen i Sofia ble avbrutt to ganger - blant annet som følge av rasistiske lyder i retning Englands debutant Tyrone Mings. TV-bildene viste også publikummere som gjorde nazi-hilsen.

Fra flere hold har det kommet kritikk mot UEFA og påstander om at det europeiske fotballforbundet heller ikke denne gang tar rasisme på alvor:

– Patetisk, kaller den kjente The Times-journalisten Henry Winter straffen på Twitter.

les også Solbakken etter Bendtner-signeringen: – Det er surrealistisk

UEFA-presidenten Aleksander Čeferin fastslo nylig at de skal «føre krig mot rasismen».

Organisasjonen Kick It Out - som jobber mot diskriminering i fotballen - sier i en uttalelse at de er «deprimert, men ikke overrasket» over straffen og fastslår at UEFA «gikk glipp av en mulighet til å sende en kompromissløs melding om rasisme og diskriminering».

Spillerforeningen PFA er «skuffet» og mener at det «må brukes langt sterkere avskrekkingsmidler» som for eksempel å utestenge lag.

– Først da kan problemet med rasisme bli konfrontert skikkelig, fastslår PFA.

les også Bendtner har satt avtrykk for alltid: Går ut med ære

Verre var det altså med Nicklas Bendtners trusekant. Han dro ned kortbuksen for å vise trusen sin med reklamen for et bettingselskap. Det skjedde etter at han scoret det andre målet mot Portugal. På trusen sto det «Paddy Power», som altså ikke er et motemerke i undertøy, men derimot navnet på et irsk spillselskap.

Etter at Rosenborg-eventyret var over for godt etter temmelig nøyaktig to måneder siden, har Bendtner spilt for Ståle Solbakkens FC København. Til tross for minimal kamptrening, har han vært på banen i en del kamper, dels fra start, dels som innbytter. Men i enkelte matcher har han også blitt sittende på benken.

les også «Halvannen» nordmann kjemper om tronen i Skandinavia

Publisert: 31.10.19 kl. 13:19 Oppdatert: 31.10.19 kl. 13:32

