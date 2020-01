I GODT SELSKAP: Erling Braut Haaland (midten) med spissfenomenene Ronaldo (t.v.) og Kylian Mbappé (t.h.). Foto: AP/REUTERS

19 år gamle Haalands utrolige målsnitt – foran fotballens giganter

33 mål på 24 kamper. For å sette måltallene til 19 år gamle Erling Braut Haaland i perspektiv, må vi hente frem navn som brasilianske Ronaldo, Diego Maradona og Kylian Mbappé.

I midtuken presenterte VG tallene som viser at Erling Braut Haaland scorer med hver tredje avslutning på mål – og at ingen av de øvrige toppscorerne i europeisk fotball er i nærheten av å være like effektive.

Deretter kom jærbuen inn fra benken og scoret to ganger i hjemmedebuten for Borussia Dortmund på Signal Iduna Park:

Nå står han, som 19-åring, med 33 mål på 24 kamper i alle turneringer, 1,38 mål pr. kamp. De er fordelt på følgende vis:

16 mål på 14 kamper i østerriksk Bundesliga

4 mål på 2 kamper i ÖFB-Cup

8 mål på 6 kamper i Champions League

5 mål på 2 kamper i tyske Bundesliga

Han noterer seg også for scoring hvert 46. minutt, ifølge Transfermarkt.

Fremdeles er vi bare i januar, og det gjenstår fire måneder av klubbsesongen, men allerede nå kan han vise til tall som bare store fotballnavn har kunnet vise til da de var i samme alder.

UNG MARADONA: Diego Maradona scoret 108 mål i den argentinske toppserien før han fylte 20 år, 43 av dem i sesongen han var 19 år. Foto: Onze / Icon Sport

Overgår spisslegende

La oss starte med brasilianske Ronaldo, populært kalt «Fenomenet».

Han regnes som en av tidenes beste spillere og kan se tilbake på en karriere med spill for klubber som PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, Barcelona og Milan – i tillegg til å tape VM-finalen i 1998 og vinne den i 2002 (da han ble toppscorer med åtte mål).

Allerede som 18-åring viste han hva som bodde i ham. For PSV Eindhoven hamret han inn 30 mål på 33 kamper i nederlandske Eredisive – 33 mål på 35 kamper om vi tar med UEFA-cupen.

Året etter, altså da han var på samme alder som Haaland, var han skadeplaget, spilte langt færre kamper og avsluttet sesongen med 18 mål på 19 kamper.

En annen legende, argentinske Diego Maradona, leverte enda bedre året han fylte 20. I 1980-sesongen hadde han 43 mål på 45 kamper i det argentinske ligasystemet for Argentinos Juniors. Driblefanten maktet aldri score like mange mål på én sesong igjen, men fikk, som Ronaldo, med seg en vunnet og en tapt VM-finale, og regnes som større enn Barcelonas Lionel Messi i hjemlandet.

Maradona i 2010 – han hadde ikke glemt gamle kunstner:

I rute til å overgå Mbappé

Messi slo også til for alvor som 19-åring (i 2006/07-sesongen), men Haaland ligger foran argentineres 17 mål på 36 kamper, dog mot tøffere motstand enn Haaland. Så spørs det om nordmannen noensinne kommer seg opp på Messis 73 mål på én sesong (2011/12) ...

Kylian Mbappé, det franske fenomenet, er bare er to år eldre enn den norske kometen. I 2018/19-sesongen fylte han 20 år midtveis, da leverte han 39 mål (seks mål foran Haaland enn så lenge) på 43 kamper i alle turneringer, på følgende vis:

33 mål på 29 kamper i Ligue 1

2 mål på 4 kamper i Coupe de France

4 mål på 8 kamper i Champions League

2 kamper uten scoringer i Coupe de la Ligue

I 2017 scoret Mbappé denne lekkerbiskenen:

– Man er jo vant til at det stadig dukker opp noen med ekstra bra tall, men så kom plutselig Messi og Cristiano Ronaldo og har vartet opp med eventyrtall over tid. De er i en absolutt egen ultraklasse. Jeg forventer ikke at Haaland skal melde seg med slike tall, men han setter oppsiktsvekkende rekorder nærmest ukentlig til tross for at han er så ung som han her. Det er ingen utfordring som virker for stor for ham, og han har tatt alle nivåer han har prøvd seg på. Vi er vant til at slike spillere kommer fra store fotballnasjoner, så at Haaland kommer fra Norge, er eksepsjonelt, sier Geir Juva.

VGs statistikkekspert siden 1984 trekker også frem Jimmy Greaves, som er yngstemann til 100 toppseriemål i England, noe han maktet 20 år og 261 dager gammel i 1960, men Juva bemerker:

– Haaland må holde seg skadefri. Det finnes mange eksempler over store spisstalenter som har gått på en skademessig mine, men slipper han unna der, så er det «the sky is the limit», sier Juva.

PS! Brasilianske Pelé scoret angivelig 33 mål på 33 kamper for brasilianske Santos det året han fylte 20 (i 1960).

Mangler vi noen navn på listen? Kommenter under:

VG-sportens cover søndag.

Publisert: 26.01.20 kl. 04:41

