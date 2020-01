Romas Chris Smalling prøver å stoppe Marcus Thuram med alle midler i Europa League-kampen i november. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Verdensmester-sønnen: – Helt fra jeg var liten, ville jeg gjerne være et midtpunkt

Hvem blir vårens store spiss-navn i Bundesliga? Robert Lewandowski (31), Timo Werner (23), Erling Braut Haaland (19) – eller kanskje Marcus Thuram (22)?

Og ja, Marcus Thuram er sønn av den franske forsvarskjempen Lilian Thuram, som var med på VM-gullet på hjemmebane i 1998 og ble europamester to år senere.

Og nei, han er ikke forsvarsspiller. Han spiller spiss for Borussia Mönchengladbach, som ble høstens «visemester», som tyskerne kaller det, de ligger altså som nummer to på tabellen når vårsesongen starter, med bare RB Leipzig foran seg.

Thuram har seks mål og fem målgivende for Borussia Mönchengladbach så langt. Han har altså vært sist eller nest sist på en tredjedel av målene.

– Helt fra jeg var liten, ville jeg gjerne være et midtpunkt. Og for å være midtpunkt, må du være angriper, sier Thuram i et intervju med det tyske nyhetsbyrået SID.

– Han er først og fremst min far. Han prøver å få med seg kampene, men hans rolle er far. Vi snakker om alt mulig, fotball, basketball ... Han var en veldig god fotballspiller og kan gi råd.

– Han er personifiseringen av spillestilen til Gladbach under den nye treneren Marco Rose. Han er hurtig, hardarbeidene, målfarlig og har et smittende humør, sier Eivind Bisgaard Sundet, Bundesligakommentator for Viasport.

– Thuram er også et produkt av Gladbach veldig gode scouting-system. Spilleren var på radaren til klubben i mange år før de hentet ham, og sportsjef Max Eberl har garantert forstått at Thuram kunne slå ut i full blomst under Marco Roses spillestil.

Eivind Bisgaard Sundet peker på at Thuram har spilt mye kant i høst:

– Det er noe som gjør at han har fått vise frem dribleferdighetene sine. Selv om han er stor, så er han overraskende god til å gå av folk med ball.

På spørsmål om hva faren først og fremst har gitt, svarer Marcus Thuram til SID:

– Han har gitt meg det som en god pappa skal forsøke å gi til sine barn: Respekt for andre. Lytte. Arbeide. Leve sitt liv på en glad måte og ikke klage på sin skjebne, svarer 22-årigen snusfornuftig.

Breel Embolo, som også kom til Gladbach i sommer og som også har innfridd, sier dette til Bundesliga.com:

– Jeg er glad for at det har gått så bra med Marcus. Han er en veldig jordnær kar og litt crazy – også på banen. Han har alltid et smil på lur, selv om han hadde en litt vanskelig start med kort oppkjøring til sesongen. Det taler for seg at han har klart å markere seg så bra.

På spørsmål om Marcus Thuram har lært sine holdninger fra faren, svarer Embolo:

– Jeg tror afrikanere er avslappet, og det er akkurat hva han er. Han bekymrer seg ikke for mye, og han vil bare gjøre en god figur på banen. Vi er begge unge, så det er ikke alltid så enkelt å ha så stort ansvar. Miljøet rundt en spiller er viktig, og Marcus kan bare anse seg selv som heldig at han har en slik far, sier Embolo.

Fredag starter vårsesongen når Borussia Mönchengladbach skal til Gelsenkirchen og møte Schalke 04, som ligger på 5. plass, bare fem poeng bak.

Publisert: 17.01.20 kl. 14:07

