Ødegaard møter Europas beste defensive lag

Real Madrid har gått fra et defensivt kriseår til å være best i Europa. Nå sammenlignes laget med byrival og «lillebror» Atlético Madrid.

Klubben Martin Ødegaard er på utlån fra, og møter i kveldens VG+-sendte cupkamp, blir ofte forbundet med festfotball og store stjerner. Men nå har storklubben gått til topps på La Liga-tabellen av å spille en fotball som blir forbundet med naboklubben Atlético Madrid, og deres argentinske trener Diego Simeone. Det har skjedd en forvandling i Real Madrid.

Færrest innslupne mål i de fem store ligaene: 1) Real Madrid – 13 mål 2) Atlético Madrid, Liverpool og PSG – 15 mål 3) Stade Reims – 16 mål 4) Athletic Club – 17 mål 5) Inter – 18 mål

Med bare 13 innslupne mål denne sesongen er Real Madrid det laget i de fem beste europeiske ligaene med færrest innslupne mål. På samme tid i fjor hadde det spanske hovedstadslaget sluppet inn 26 mål.

Så bra defensivt har ikke Los Galacticos gjort det på 32 år, og selv ikke legendariske Iker Casillas har lignende statistikker å vise til når det kommer til innslupne mål.

Ødegaard har scoret flere mål denne sesongen, kan han gjøre det mot et rekordsterkt Real Madrid?

Viasats ekspert på spansk fotball, Petter Veland, mener tapet av Cristiano Ronaldo er grunnen til den nye spillestilen.

– Den store forskjellen på Real Madrid før og nå er Cristiano Ronaldo. Tidligere kunne de lene seg på han, og han sørget for at Real Madrid hadde en offensiv spillestil. Da handlet det om å score flere mål enn motstanderen, sier han.

Sommeren 2018 forsvant Cristiano Ronaldo fra «Los Blancos», og det samme gjorde alle målene han bidro med. I perioden etter Ronaldo dro, slet Real Madrid.

To trenere fikk sparken i løpet av sesongen, tidlig exit i Champions League og rekordmange poeng bak erkerival Barcelona i La Liga var fasiten før Zinédine Zidane vendte tilbake til den spanske hovedstaden i mars 2019.

– Vårperioden med Zidane så urovekkende ut. Man så ingen forskjell på Real Madrid, og han gjorde bare det samme som tidligere, bare denne gang uten Ronaldo, forteller Veland.

TILBAKE: Da Zidane vendte tilbake til Madrid mot slutten av forrige sesong ble det ikke mye bedring til å begynne med. Nå har det endret seg. Foto: Bernat Armangue / TT NYHETSBYRÅN

Dette har nå endret seg, og Zinédine Zidane har tatt et radikalt grep for en Real Madrid-trener å være.

– Han har funnet ut at Real Madrid må belage seg på å slippe inn færre mål, noe som også har ført til færre scoringer. Dette er noe som ikke er kjent for Real Madrid, og som supporterne i utgangspunktet ikke er fornøyd med.

Den store forskjellen på Real Madrid nå og tidligere, er risikovurdering ifølge Petter Veland.

– Tidligere ville de bare «gønne» på og score flere mål, spesielt på grunn av Ronaldo, som alltid vil score flest mulig mål i en kamp. Nå er det litt annerledes. Leder de 1–0 tar de mindre risiko, og de forsvarer seg kompakt. Det ligger nok i en forståelse Zidane har fått inn i spillergruppen. De tenker at det er mer fornuftig å trygge inn en 1-0-ledelse, enn å jakte flere mål.

Slik skal Real Sociedad og Martin Ødegaard slå Real Madrid:

En spiller Petter Veland trekker frem som et eksempel på at Real Madrid tenker annerledes nå, er Sergio Ramos. Da Ronaldo reiste til Italia var det spanjolen som fikk ansvaret for straffene, og kapteinen var en periode litt for opptatt av å score mål enn forsvare seg, ifølge Veland.

– Ramos har tatt seg selv i nakken etter en periode han var mer opptatt av å score mål. Han fikk ansvaret fra ellevemeteren, og han gikk ofte frem i angrep i etablert spill. Det skjer sjeldent nå, forklarer fotballeksperten.

Byrival Atlético Madrid har basert mye av sin suksess på 2010-tallet på en defensiv og kompakt spillestil. Nå mener Veland at Real Madrid ligner mer og mer på naboklubben.

– Ja, de ligner faktisk mer på Atletico. Man kan se konturene av det som bygger på prinsippene til Diego Simeone, selv om jeg ikke nødvendigvis tror at Zidane har latt seg inspirere av Atletico. Real Madrid-supporterne steiler nok litt når de hører det, og vil nok fornekte det siden det er et sårt tema for dem. For Real Madrid-supporterne har det vært viktig å spille offensivt, og det de har brukt mot Atletico er at de er kjedelige. Men hvis man ser på statistikkene ser man at de ligner mer på Atletico.

