VIDERE TIL 5. RUNDE: Curtis Jones feirer sitt og Liverpools første mål etter 15 minutter i cup-bortekampen mot Shrewsbury. Foto: David Davies / EMPICS Sport

Liverpool-kalddusj – presset til cup-omkamp

(Shrewsbury-Liverpool 2–2) Liverpool-manager Jürgen Klopp ga sine aller beste menn cup-fri. Han nest beste fikk seg en real kalddusj da hjemmelaget fra liganivå tre utlignet 15 minutter før ordinær spilletids slutt.

For mindre enn 10 minutter siden

Hjemmelagets Donald Lowe (25) sørget for Liverpools andre mål - et gedigent selvmål - etter to minutter av andre omgang. Men Shrewsbury påførte Klopp & co nerver i ulage da innbytter Jason Cummings reduserte til 1–2 fra straffesparkmerket 35 minutter før ordinær spilletids slutt - og den store skjelven da samme mann utlignet i 75. spilleminutt.

Shrewsbury holder i hverdagen til på liganivå tre i England. Foran cupkampen mot Liverpool kunne de skilte med 16. plass i League One.

For å gi et bilde av styrkeforholdet mellom de to, kan nevnes at Tranmere tidligere på dagen søndag slapp inn fem mål i første omgang mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United (0–6 til slutt).

TUNGA RETT I MUNNEN: Jason Cummings reduserer iskaldt fra straffemerket. Foto: CARL RECINE / X03807

Tranmere innehar 21. plass i samme liga som Shrewsbury.

Liverpool kom til Shrewsburys New Meadow med uavbrutt rekke seirer i Premier League og 2–1 over Wolverhampton i siste seriekamp, samt denne CV-en fra FA-cupen:

Siden toppserien i England ble Premier League har Liverpool gått videre fra cupkamper mot motstandere lavere i ligasystemet enn de to øverste nivåene 15 av 17 ganger. I 1992/93 røk de ut mot Bolton, i 2012/13 for Gunnar Halles gamle klubb, Oldham.

Shrewsbury hadde imidlertid kun tapt en av sine 17 siste kamper på hjemmebane i FA-cupen, mot nettopp Manchester United: 0–3 for fire år siden.

Etter 15 minutter fikk den fine statistikken seg et skudd for baugen da Minamino og Chirivella sørget for å «sette opp» Curtis Jones til en fin-fin gjennomløping, som til slutt stilte hjemmelagets keeper O’Leary i sjanseløs posisjon.

Med 0–1 ble forskjellen mellom toppen av nivå én og nivå tres bunnivå mer synlig. Liverpools «B-lag» lot seg ikke falle i undervurderingsfellen, selv om de var nær ved å gå i hjemmelagets kontra- og angrepsfelle da Whalley i 25. minutt plutselig kom helt alene mot Adrian i Liverpools mål.

Whalleys avslutning sto ikke i stil med forspillet, Adrian reagerte kjapt og strakk ut høyre fot og reddet markkryperen.

– Fantastisk redning på en helt OK avslutning, kommenterte Viasats ekspert i pausen 20 minutter senere.

UTLIGNINGEN: Skotten Jason Cummings blir feiret av lagkompisene sine etter sitt andre mål og utligningen som ga Shrewsbury omkamp i cupen på Anfield. Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

Liverpool ble litt mindre Liverpool etter det. Jürgen Klopp vandret ikke hvileløst på sidelinjen, men han var nok ikke over-bekvem – han ville for all del unngå omkamp – da hans unge og delvis kamprustne spillere tuslet til pause.

Andre omgang startet imidlertid slik Shrewsbury minst av alt ønsket, og Liverpool takket og bukket for. Et tilsynelatende ufarlig Liverpool-innlegg fra høyre, falt nærmest ned på foten til hjemmelagets Donald Lowe (25) – som totalt uten press bredsidet den inn bak egen keeper O’Leary.

Snaut 20 minutter senere steg stemningen igjen. Yasser Larouci kom for sent inn i en takling – kanskje utenfor 16-meteren, kanskje innenfor? Men uten VAR til å bestemme, ble det straffe og 1–2.

Og som om ikke det var nok. Oppildnet av det meste, spesielt et entusiastisk hjemmepublikum, falt med ett ballen ned i bena på Cummings etter et langt utspill fra O’Leary – superreserven dro av et par motstandere og la elegant og sikkert inn 2–2.

Publisert: 26.01.20 kl. 19:52

