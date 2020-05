ENDELIG KAMPER: Rosenborgs Anders Trondsen og Moldes Martin Ellingsen i duell på Lerkendal Stadion i fjor. Foto: Ole Martin Wold

NFF gir grønt lys for treningskamper i toppfotballen

Norges Fotballforbund åpner nå for at klubbene i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon kan spille treningskamper.

NTB

Sindre Øgar

Nå nettopp

Det bekrefter NFF i en uttalelse på egne nettsider torsdag.

Kravene i helseprotokollen som er nedfelt for treningsaktiviteter vil inntil videre også gjelde også for treningskamper.

– Treningskamper er svært viktig for å forebygge skader etter et langt opphold. Vi er glade for at lagene nå kan møtes til treningskamper. Men det understrekes at dette ikke er ordinære kamper arrangementsmessig. Det skal foregå innenfor rammene og formålet med NFFs treningsprotokoll, så klubber, publikum og mediene må fortsatt smøre seg med tålmodighet. Kun personer som er nødvendig for avvikling treningskampene skal være til stede, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness.

NFF melder at som utgangspunkt skal ikke offentlig transport benyttes.

– Enkelte lag er imidlertid avhengig av å reise med fly for å kunne gjennomføre treningskamper. Dette skal forelegges for NFF, sammen med en plan for hvordan reisen kan foretas på en forsvarlig måte, heter det i meldingen fra NFF.

Publisert: 28.05.20 kl. 10:15

