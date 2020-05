TRIPPEL NORSK: Guro Reiten, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir. Foto: Harriet Lander – Chelsea FC / Chelsea FC

Det står om ligagullet: De har fått munnkurv

Vinner de norske kvinnene i Chelsea ligagull – eller blir hele sesongen strøket? London-klubben velger å gi spillerne munnkurv før avgjørelsen.

– Alle kommentarer akkurat nå kan komme til å påvirke beslutningen, sier pressesjef Steve Bond til SVT – som forklaring på at de ikke får snakke med klubbens svenske spillere.

Landslagsspillere Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir er alle i Chelsea. VG har ikke fått svar på våre henvendelser til Mjelde og Thorisdottir.

Det engelske fotballforbundet FA har ifølge Sky Sports skissert tre mulige måter å avslutte kvinnenes superliga på. To av disse variantene gjør Chelsea til mester. Variant nummer tre er at sesongen strykes.

Da ligaen ble stoppet som følge av coronaviruset, ledet Manchester City med ett poeng foran Chelsea – men Manchester-klubben hadde én kamp mer spilt.

Ifølge Sky Sports vil en eventuell avgjørelse av sesongen derfor handle om at regnes poengsnitt. I så fall vil Chelsea ta gull. Variant én og to tar utgangspunkt i poengsnitt – og forskjellen er om noe lag skal rykke ned eller om serien utvides til 13 klubber neste sesong (på samme måte som de for eksempel har gjort i håndball-Bundesliga i Tyskland).

BBC melder at klubbene i de to øverste divisjonene for kvinner antar at sesongen ikke vil bli gjenopptatt. Samtidig vil det ikke være noen formell avgjørelse før en høringsrunde er gjennomført.

SVT har altså prøvd å få kommentarer fra de svenske spillerne Magdalena Eriksson og Jonna Andersson.

«Duoen får imidlertid ikke snakke med oss innen et endelig beslutning er tatt, meddeler klubbens presseansvarlige, Steve Bond», skriver SVT.

Publisert: 21.05.20 kl. 05:45

