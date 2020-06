De beste keeperne

Hva gjør en keeper god? Ser vi for mye etter spektakulære redninger kontra de keeperne som hindrer at sjansen til motstanderen i det hele tatt oppstår? Det er viktige spørsmål når det gjelder vurderingen vår. Utvalget speiler nok ligaen - det er ganske middelmådig, verken veldig dårlig eller veldig godt. Noen er best som skuddstoppere, andre gjør sjelden feil, noen er best i feltet. Her er våre fem beste:

Knut Espen Svegaarden

Geir Juva

André Hansen, RBK

30 år, 244 eliteseriekamper for Lillestrøm, Odd og Rosenborg.

2. Marcus Sandberg, Stabæk

29 år, 75 eliteseriekamper for Vålerenga og Stabæk.

3. Andreas Linde, Molde

