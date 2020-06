I SKUDDET: Carlos Vincius dundrer til mot Braga i februar 2020. Foto: Rafael Marchante / X01620

Både United og Liverpool jager denne målmaskinen

Denne spissen er nesten like het som Erling Braut Haaland. Minuset for brasilianeren Carlos Vinicius er at han er drøyt fem år eldre enn nordmannen.

Nå nettopp

Likevel skal han, ifølge blant andre Metro, være i kikkerten til både Liverpool og Manchester United. Tidligere har også Wolverhampton og Chelsea blitt nevnt.

Han spiller for portugisiske Benfica, som han kom til fra Napoli for 180 mill. kroner for et snaut år siden – hvis vi regner med dagens kurs.

Nå skal han være verdt atskillig mer. En klubb har prøvd seg med 635 mill. kroner, men Benfica har sagt nei.

Benfica-president Luis Filipe Vieira har ifølge en rekke medier bekreftet at de har sagt nei til et bud på Vinicius. Ifølge Metro var budet altså på rundt 635 mill. kroner. Hvilken klubb som har kommet med budet som Benfica har sagt nei til, er ikke kjent.

Carlos Vinicius har flere mål enn noen andre i 2019–20-utgaven av Primeira Liga. Han har 15 mål på 22 kamper (men bare startet 14 av disse) og et snitt på sterke ett mål per 87 minutter.

Totalt har han 20 mål og 12 målgivende på 36 kamper i alle turneringer.

Riktignok har ikke brasilianeren vært i nærheten av Erling Braut Haalands nivå i Champions League, der Vinicius har ett mål på fem opptredener, men han er altså like fullt het hos store klubber.

– Prislappen på Vinicius er 100 millioner euro, sier Benfica-president Vieira. Omgjort til norske kroner er det drøyt én milliard.

DANSENDE: Vinicius etter å ha scoret mål mot Gil Vicente i den portugisiske ligaen. Foto: ESTELA SILVA / LUSA

– Om det ikke var for coronaen, hadde Benfica solgt to spillere til 100 millioner euro hver, ifølge presidenten.

En rekker medier melder at Vinicius – som ikke må forveksles med navnebroren i Real Madrid – har superagenten Jorge Mendes som sin rådgiver. Flere medier melder også at han er en utkjøpsklausul på 100 mill. euro – men at det likevel kan være mulig å få ham billigere som følge av corona-krisen, som blant andre Benfica har tapt store penger på.

VG-tips:

* HKP (0-1). Et tre måneders opphold er endelig over for portugisisk Primeira Liga.

* Det er spenning i tabelltoppen der Benfica er ett poeng bak ledende Porto. Med bare én seier på fem siste før pausen, kom Benfica litt ut av takten. Men åtte av 12 hjemmekamper er vunnet med minst to Benfica-scoringer. Og Lisboa-storklubben har vunnet åtte av ni siste tilsvarende møter.

* Tondela har vunnet bare én av 11 seneste ligamatcher. Tre nettkjenninger på seks siste sier også sitt. Men gjestene har likevel en betryggende klaring til nedrykksstreken. Det er kun to lag som rykker ned i en liga som teller 16 lag. Det er størst kapasitet og motivasjon hos hjemmelaget.

Publisert: 04.06.20 kl. 07:40

