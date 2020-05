FERDIG: Vegard Forren har ikledd seg Molde-drakten for siste gang. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Vegard Forren ferdig i Molde: Frir til norske klubber

Mandag sto Vegard Forren (32) frem og innrømmet gamblingproblemer. Torsdag kom bekreftelsen på at han har spilt sin siste kamp for Molde.

– Jeg synes det er trist å avslutte karrieren i Molde på denne måten. Men jeg innser at handlingene mine utgjør et tillitsbrudd. Jeg vil beklage overfor familien, venner, spillerne, klubben, fansen og alle som elsker Molde FK at dette eventyret endte på denne måten, sier Vegard Forren i en pressemelding på Moldes nettsider torsdag kveld.

Tidligere torsdag bekreftet Forrens advokat, Odd Arne Nilsen, overfor TV 2 og VG at midtstopperen og Molde har kommet til enighet om å avslutte kontraktsforholdet med virkning fra 31. mai.

Forren hadde opprinnelig en avtale ut 2021. 32-åringen kan gå til en annen klubb i det overgangsvinduet åpner 10. juni. Og han sier selv at han helst vil fortsette i Norge:

– Jeg tror fortsatt det er muligheter for meg i Eliteserien 2020. For min del handler det om å konsentrere meg om å spille fotball. Jeg vet ikke hvor jeg er de neste seks månedene, men jeg er åpen for enhver eliteserieklubb, sier han til Romsdals Budstikke.

Samtidig vil ikke 32-åringen utelukke å gå til en utenlandsk klubb, dersom et godt nok tilbud skulle dukke opp.

Det var mandag Forren sto frem og innrømmet gamblingproblemer.

– Partene har inngått en minnelig avtale som innebærer at Vegard Forren er fristilt fra kontrakten med Molde FK fra dags dato og mottar en økonomisk sluttpakke fra klubben, sier Nilsen til TV 2, som omtalte nyheten først.

Ville ikke i retten

Til VG sier Odd Arne Nilsen at dette var både Vegard Forren og Moldes ønske.

– Begge parter er tjent med å avslutte saken. Vi møtes ikke i retten. Det ville være belastende. Han hadde ikke lyst til å vente på en rettssak som kan vare ett og kanskje halvannet år, sier Forrens advokat.

På spørsmål om Moldes begrunnelse for å avslutte kontrakten, svarer Vegard Forrens advokat at klubben i «drøftelsesmøtet» mente hans gambling og det faktum at han hadde tatt penger fra lagets såkalte botkasse ikke var bra, og at det ødela tilliten.

– Vi mente det ikke var tilstrekkelig, tilføyer Odd Arne Nilsen.

Molde skriver i en pressemelding at detaljene i fratredelsesavtalen er konfidensielle mellom partene. Der skriver de også at Forren skal gjøre opp sin gjeld til spillernes botkasse.

– En trist dag

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Forren, men i pressemeldingen til Molde sier han følgende:

– Jeg har sammen med Molde FK både i 2015, og nå i mars i år, tatt initiativ til, og lagt til rette for, at jeg skal kunne få bukt med mine spilleproblemer gjennom å tilrettelegge for behandling. Jeg er nå i en prosess for å få bukt med mine spilleproblemer gjennom slik behandling – og er nå fast bestemt på å rydde opp etter meg, og legge denne sykdommen bak meg en gang for alle. Jeg vet at jeg fortsatt har mye ugjort på fotballbanen, sier han.

Administrerende direktør i Molde, Ole Erik Stavrum, som foreløpig ikke har besvart VGs henvendelser, sier i pressemeldingen at dette er «en trist dag».

– Dette er en trist dag, både for Vegard og alle som elsker Molde Fotballklubb. Vegard har vært en nøkkelspiller og humørspreder i Molde de siste 13 årene, og han er en av landets beste fotballspillere, sier Stavrum, som også oppfordrer Fotball-Norge til å ha ta spilleavhengighet på alvor.

– Det er viktig for fotballen at Vegard nå tør å gi denne skyggesiden et ansikt, sier Stavrum.

«TRIST»: Slik omtaler Moldes administrerende direktør, Ole Erik Stavrum, Vegard Forren-situasjonen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Forhandlinger siden mandag

I intervjuet hvor Forren sto frem, kom det frem at han hadde pådratt seg spillegjeld, og at han tok opp lån for å dekke dette. I tillegg tok han ut penger fra botkassen til spillergruppen i Molde, hvor Forren har vært botssjef og styrt kontoen hvor pengene samles inn.

Dette klarte han til slutt ikke å betale tilbake.

Tidligere bekreftet Forrens advokat, Odd Arne Nilsen, at Molde vurderte å avslutte arbeidsforholdet etter et drøftelsesmøte. Da VG var i Molde tidligere denne uken holdt Molde-spillerne seg tause om Forren-situasjonen.

32-åringen var først klar på at han hadde et «veldig sterkt ønske» om å fortsette i klubben, og har siden mandag vært i forhandlinger med klubben angående fremtiden.

Forren har vært Molde-spiller siden 2007, avbrutt av korte opphold i de engelske klubbene Southampton og Brighton, begge uten at han fikk spilletid for førstelaget.

For Molde har han spilt 285 kamper, mens han i løpet av sin karriere også har notert seg for 33 landskamper for Norge.

– Vi ønsker Vegard alt godt i tiden fremover, både på og utenfor banen. Jeg er sikker på at Vegard vil bli tatt varmt imot neste gang han løper ut på Aker Stadion, sier Stavrum.

