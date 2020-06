MOT BAYERN: Erling Braut Haaland måtte gå ut etter å ha kollidert med dommeren mot Bayern. Han er tvilsom også til helgens kamp mot Hertha Berlin. Foto: POOL / X80003

Tysk dommersjef innrømmer at Haaland trolig skulle hatt straffe

Erling Braut Haalands skudd stoppet i armen på Bayern Münchens Jérôme Boateng. Nå innrømmer den tyske dommersjefen at Haaland-situasjonen var mer straffe enn det straffesparket som ble dømt mot Dortmund sist helg.

Avisen Bild har sammenlignet to situasjoner som Borussia Dortmund har vært ute for de siste ukene:

* Haalands skudd i toppoppgjøret mot Bayern München. Jærbuen dundret til med venstrebeinet fra ni-ti meters hold, og Boateng kastet seg i den samme retningen som skuddet gikk. Ballen traff albuen til Boateng og gikk utenfor. Det ble ikke straffe.

* Sist helg mot Paderborn fikk Borussia Dortmund straffespark mot seg. Emre Can kastet seg for å demme opp et hardt skudd fra Mohamed Dräger, og ballen traff ham i albuen fra kort hold. Paderborn reduserte til 1–2 (kampen endte siden 6–1 til BVB).

Nå uttaler den tyske dommersjefen Lutz Frölich seg til Bild om de to situasjonene:

– Det hadde vært mer i tråd med den vanlige tolkningen om det hadde vært straffespark til Dortmund mot Bayern, og ikke for Paderborn mot Dortmund. For Can hadde armen veldig nær kroppen. For Boateng kan du se en bevegelse i ballens retning.

Frölich understreker imidlertid at begge situasjonene er på grensen, og at det ikke er åpenbart og klart at det er feil avgjørelser.

Situasjonen med Boateng kan du se her:

– Det må bli avgjørende hva dommerne oppfatter der og da, mener dommersjefen.

Bilds dommerekspert heter Thorsten Kinhöfer. Han sier:

– Det er vanskelig å forteller tilskuerne at en så lik situasjon kan tolkes forskjellig. Hvis det ikke var straffe mellom Dortmund og Bayern, så var det heller ikke det i Paderborn.

På VG-TVs sending var heller ikke Bernt Hulsker i tvil om at det skulle ha vært straffe til Haaland.

Ikke nok med at Haaland ikke fikk straffe, men han ble i tillegg skadet etter å ha kollidert med nettopp dommer Tobias Stieler i kampen mot Bayern München. Derfor spilte han ikke mot Paderborn, og ifølge ruhr24.de og flere andre tyske medier er det trolig at han heller ikke spiller mot Hertha Berlin denne helgen.

Borussia Dortmund tapte 0–1 i toppkampen mot Bayern München, og det betyr at de så å si kan glemme håpet om ligagull denne sesongen.

