Haaland-sjefen spås sparken: – Kapitulasjonen

Mens Erling Braut Haaland (19) skal sjekke kneet sitt onsdag, må Dortmund-trener Lucien Favre (62) muligens begynne å sjekke stillingsannonser.

Dortmunds sveitsiske trener får kjørt seg etter 0–1-tapet mot Bayern München, et nederlag som etter alt å dømme knuste drømmen og det uttalte målet om ligamesterskap.

«Favre-kapitulasjonen: Derfor blir det ikke et tredje år med Favre», skriver reporter Michael Makus i en kommentar i Tysklands største avis Bild.

Han slår mer eller mindre fast at 62-åringen må gå allerede i sommer.

Kommentatoren påpeker syrlig at Lucien Favre i løpet av to kamper (0–4, 0–1) ikke har klart å finne ut hvordan man scorer på Bayern Münchens Manuel Neuer.

– Slik vinner man definitivt ingen tittel, skriver han.

At Dortmund «rotet» bort en ni poengs ledelse etter første halvdel (15 kamper) av forrige sesong hjelper heller ikke for Favre, som fikk jobben som Dortmund-trener i mai for to år siden.

Dortmund-sjef Hans-Joachim Watzke har vært klar på at målet for sesongen var ligatittel.

– Mye tyder på at hans dager er talte, skriver Kicker-Reporter Thomas Hennecke - som blir med i «hylekoret» mot Favre.

Han mener at tittelen ikke ble tapt i tirsdagens 0–1-tap mot Bayern München, men at Dortmunds sesong ble ødelagt med «relativt svake» 30 poeng etter første halvdel.

I et TV-intervju kort etter Bayern-oppgjøret tirsdag svarte Favre kryptisk på spørsmålet om hva framtiden bringer for ham.

– Jeg skal snakke om det om et par uke, sa sveitseren.

Han har kontrakt til sommeren 2021.

– Jeg tenkte med en gang at dette betyr at Favre går og at Niko (Kovac) kommer inn, sier den tyske fotballegenden Lothar Matthäus, nå ekspert for Sky.

PS! Omfanget av Erling Braut Haalands kneskade er fortsatt ukjent. Han haltet av banen rundt 20 minutter før slutt. – Det er en kneskade, og vi vet ikke helt omfanget. Jeg tror ikke han blir lenge borte, sa Favre.

