Hurtigguiden: Viking

Stadion: SR-Bank Arena

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 15 900

11eren

Kommer til å fremstå i en klassisk 4-5-1, hvor hvordan de presser med midtbane femmeren vil variere noe opp imot hvem, og hva slag formasjon de møter. Her kan for eksempel en eller begge kantene få i oppgave å jukse litt for å være gode kontringspunkter. Furdal kan også oppta en 10er rolle offensivt, og Ibrahimaj er god på timing og innløp i boks. Troppen til Viking er ikke stor, og kanskje svekket fra i fjor, så det er til å anta at Berntsen vil unngå for mye rotasjon på sin beste start 11er.

Dette var 11eren i første serierunde:

Bjarne Berntsen (tredje året som hovedtrener) foretrekker en direkte fotball i etablert angrep, og laget har enkeltspillere motstanderen må ta ekstra hensyn til. Laget er spesielt energisk på hjemmebane, og har fokus på utnytte svakheter hos motstanderlaget – spesielt i omstillingsfaser. Legg merke til hvordan de kan ligge igjen med en eller begge av kantene sine da motstanderen angriper, og hvordan det ofte kan gi dem gunstige forutsetninger for overgangsspill (se video).

Laget som blokkerte flest skudd i 2019

Var sammen med Molde det laget som scoret mest rett før pause (30-45 min av kamper) i 2019 – 11 mål

Hadde flere skudd på seg enn på motstander – med målforskjellen 55–42

Ylldren Ibrahimaj

Spilleren med flest assist i 2019 – en spiller å se opp for og hindre tilgangen til.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Yann-Erik de Lanlay

En av spillerne i ligaen med størst suksess i sine driblinger (69 %) – vil han blomstre igjen? Da er det en spiller som må tas hensyn til.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Veton Berisha

Hadde 112 touch (en av ligaens høyeste) i motstanders 16m i 2019–en viktig egenskap–time, finne rom, og kontakte med ball i boks.

Foto: Marit Hommedal

Haakon Lunov

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:02

