Vraket Molde-stjerne: – Må ta bedre valg i hverdagen

MOLDE (VG) Han herjet på laget som vant seriegull i fjor. Nå har Eirik Hestad (24) for det meste fulgt Moldes gode sesongstart fra benken.

– Følelsen kunne vært bedre, innrømmer Hestad til tross for at han er fornøyd med 1–0-seieren over Rosenborg og full pott for MFK etter to serierunder.

Lagets gode start er ingen stor overraskelse. Det som derimot ikke var forventet, er at midtbanespilleren har startet de to kampene på benken. Mot Aalesund kom han inn i det 81. minutt og scoret fire minutter senere – likevel startet han på benken igjen mot RBK og kom inn 25 minutter før slutt.

– Forstår du hvorfor du ikke har fått spille mer?

– Ja, det gjør jeg.

– Hvorfor?

– Det er sikkert mange grunner til det. Kanskje jeg ikke gjør det jeg får beskjed om. Kanskje jeg er for dårlig trent. Kanskje jeg er for dårlig totalt sett. Jeg må hjem og jobbe og ta bedre valg i hverdagen. Kanskje løsner det en vakker dag, sier Hestad med et smil.

– Nå er det åpenbart noen som vurderer at det ikke er godt nok, tillegger han.

De to siste sesongene har han levert hele 29 målpoeng i Eliteserien (12 mål og 17 assists). Han har startet 53 kamper av 60 mulige. Men med tanke på at han har halvannet år igjen av kontrakten sin, og at han har vært åpen om ambisjonene om å dra til utlandet, er det betimelig å spørre:

– Tror du vrakingen har noe med kontraktssituasjonen din å gjøre?

– Det kan jo også hende, men jeg skal bare hjem, legge meg tidlig, stå opp tidlig og jobbe hardt på trening, så får vi håpe det kommer tilbake. Det får tiden vise, sier Hestad, som har blitt koblet til både belgisk og gresk fotball den siste tiden.

Dette benekter riktignok trener Erling Moe. Han sier at selv om Hestads kontrakt skulle gått ut i 2020, så ville han ikke hatt det med i betraktningen når han tar ut laget.

– Det er uproblematisk for min del, sier Molde-treneren på telefon fra fjelltur dagen etter seieren over RBK.

– Hvor har ikke Hestad startet de to første kampene?

– Det er ikke annet enn at det er stor og sunn konkurranse. Jeg vet at Eirik kommer til å spille mye fremover. Han kommer til å bli tilfredsstilt. Jeg vet hvor mye som bor i ham, men jeg må gjøre noen valg i begynnelsen, så kommer han til å bli en kjempestor bidragsyter etter hvert. Se ikke bort fra at han starter mot Start. Men jeg skjønner at ingen gode fotballspillere liker å starte på benken. Han venter utålmodig.

Hestad benekter at han er sint på Moe for mangelen på spilletid.

– Jeg har stor respekt for Erling og de valgene han tar. Jeg klarer ikke å være forbannet på ham etter alt vi har opplevd sammen. Men det er ikke alltid vi er enig om alt. Det er sånn det er mellom spiller og trener, sier han.

Publisert: 23.06.20 kl. 09:53

