SKJEBNEDAGER: Torgeir Børven har uttalt at sesongen hans er «ødelagt» dersom Rosenborg og Odd ikke blir enige om en overgang før vinduet stenger natt til 1. juli. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

RBK-sjefen varsler nye Børven-bud – mener de har vært «veldig sjenerøse»

BERGEN (VG) Sportssjef Mikael Dorsin (38) mener Torgeir Børven (28) burde vært Rosenborg-spiller «for en stund siden», men tror fortsatt på en løsning før vinduet stenger.

Nå nettopp

Det begynner å haste: Rosenborg og Odd må bli enige om en Børven-overgang før natt til onsdag – hvis ikke må Eliteseriens toppscorer vente helt til september med å spille for sin nye klubb. Da vil han hverken kunne spille for Odd eller Rosenborg mellom 1. august og rundt 7. september når overgangsvinduet åpner igjen.

– Det er vanskelig å svare på hvor langt unna vi er. Jeg synes vi skulle vært ferdig for en stund siden, men Odd synes tydeligvis ikke det, sier Dorsin om Børven-forhandlingene.

Det siste budet fra RBK som har kommet ut i mediene, var på to millioner kroner. VG omtalte torsdag at Odds krav skal ligge på rundt fire millioner kroner.

– Er du enig med Børven i at fire millioner er «useriøst» å kreve?

– Jeg kommer ikke til å kommentere noen priser, men sånn er det i en forhandling. Man verdsetter kanskje litt ulikt. Jeg mener vi har vært veldig sjenerøse, men ja, ja, sånn er det, sier Dorsin, som også har forståelse for at skiensklubben tviholder på målmaskinen sin:

– De har en spiller, de vil vinne kamper, han er deres og de bestemmer. Han har vist at han har scoret mål og bidratt til viktige poeng for dem, så jeg forstår dem også. Men det er fortsatt en forhandling der man prøver å løse det, og jeg håper for Torgeirs, vår og Odds skyld at vi får løst det før vinduet stenger.

Mandag ble det kjent at Mushaga Bakenga har signert for Odd, og at det er trønderen som blir Børvens erstatter i Skien.

les også Børven reagerer på mulig prislapp: – Useriøst

– Tror du dere blir enige?

– Jeg håper det, og jeg tror det. Det gjør jeg.

– Nå skal du hjem og tenke ut et nytt bud?

– Vi får se om det blir i morgen eller i kveld (søndag) eller hva det blir. Men i en forhandling har man en dialog, og så prøver man å finne en løsning. Det har med timing å gjøre også. Det har vært viktige kamper i starten for mange klubber, så vi får se. Vi håper å løse det før vinduet stenger, sier Dorsin.

Han er glad for at Børven har fortsatt å score mål på bestilling etter at han signerte kontrakten med Rosenborg som gjelder fra 1. august.

– Det er bare å håpe at han bøtter inn mål også når han kommer hit, at det ikke stopper, sier Dorsin.

– Skulle du helst ønske at han sluttet å presse opp prisen så mye med scoringene sine?

– Jeg tror ikke det handler om det. Jeg tror ikke prisen har noe å gjøre med at han bøtter inn mål.

Rosenborgs sportssjef bekrefter samtidig VGs opplysninger om at Marius Lundemo har signert for APOEL Nicosia fra og med 1. august. Han sier han har visst det «en stund».

Dorsin bekrefter også at Per Ciljan Skjelbreds ankomst kan føre til at Lundemo forlater RBK til fordel for den kypriotiske klubben allerede i juli.

Publisert: 29.06.20 kl. 13:34

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Vålerenga 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

