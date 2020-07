«Traumatiserte» Lillestrøm startet med seier: – Mange fikk ganske hard medfart

GRORUD (VG) (Grorud – Lillestrøm 0–1) Det har gått 205 dager siden Lillestrøms nedrykkskrasj til Obosligaen. Med 1–0-seieren mot Grorud har spillerne gått fra å være likbleke til å få roser i kinnene, ifølge trener Geir Bakke.

Bakke beskriver det som et traume, det Lillestrøm-spillerne var gjennom etter det spektakulære nedrykket 11. desember. Og at han merket det godt da han inntok Åråsen i januar.

– Ja, visst. Det la de ikke skjul på det selv, heller. At det var blytungt, melder Lillestrøm-treneren.

Han og trenerteamet fikk den mentale sjauejobben som fulgte etter 4–5-nederlaget mot Start i Eliteseriens kvalifisering. Men Bakke sier lederne kun har fokusert på «fag og entusiasme». Pluss at han snakker om å være dristig, fremoverlent og å tørre.

– Det er spillerne selv som har gjort jobben med å håndtere det traumet som var. For et nedrykk er et traume for en fotballspiller, spesielt når man spiller for en tradisjonsrik klubb som Lillestrøm. Mange av spillerne fikk ganske hard medfart etter nedrykket. Vi har stått samlet, sier LSKs trener.

Da klubben endelig kunne spille fotballkamper med betydning igjen, så han riktignok flere par høye skuldre som tydet på at fortiden ble med til Grorud Arctic Match Arena, der serieåpningen i Obosligaen gikk fredag.

Men det var før Fredrik Krogstad (25) – opprinnelig fra nabolaget der motstander Grorud hører hjemme – skled inn scoringen lagkameratene og LSKs supportere trengte for å roe nervene mot toppfotballdebutanten.

– Vi kommer til å spille mange tette og jevne kamper. Da skal det være vi som skal stå igjen med trepoengeren til slutt, og da kan fort mange av dem bli med ett mål, tror Lillestrøm-trener Geir Bakke.

Goalen kom etter en presis og kjapp kontring, der innbytter Torbjørn Kallevåg hadde to smarte pasningsvalg som først skapte angrepet, deretter selve sjansen: «Heimebane»-kjenningen vridde først til Simen Kind Mikalsen, som satte fart langs venstresiden.

Et raid senere fikk Kallevåg tilbake ballen, og da så bømlingen motsatt vei: Han satte opp Daniel Gustafsson på høyre, som igjen bredsidet ballen foran mål der en heltent Krogstad kom i full fart og skjøv inn kampens eneste mål.

Slik fikk dermed Kanarifuglene iallfall resultatmessig den best tenkelige starten på veien tilbake mot Eliteserien. 7–2 i sjanser vitner også om at «tidenes opprykksfavoritt» kunne vunnet med mer.

BARE SÅNN PASSE FEIRING: Målscorer Fredrik Krogstad, Thomas Lehne Olsen og servitør Daniel Gustafsson etter LSKs ledermål mot Grorud. Foto: Fredrik Hagen

– Grorud gjør mye bra. Jeg vet de kan spille ball, og det får de vist. Samtidig synes jeg ikke vi er gode nok. Vi har dårlig balltempo, og da blir det tett og jevnt. Men vi drar det i land og burde kanskje puttet på ett til, sier matchvinner Krogstad etter hans åttende seriemål for klubben – samtlige har kommet på bortebane.

Lillestrøm trengte altså tid på å komme i gang, de ble også løpende i mellom da et entusiastisk Grorud tidvis fikk fart på pasningsspillet sitt. Omgivelsene var dessuten en ubarmhjertig påminnelse om hva som er LSKs nye fotballhverdag:

Det er Obosligaen, og den består av garderober i brakkebygg, kunstgress, festivaltoaletter fra Hibas, areneaer i boligområder og gjenglemte kjegler på banen når lagene skal ta avspark. På vesle Grorud Arctic Match er det paraplyene som utgjør tribunetaket, og det ble budt på vind, sidelengs regn og to tette firere som knapt ga fra seg plass til seriens storfavoritt.

Dette greide de ikke helt å håndtere i 1. omgang. Det forble noe uforløst over matchen, selv om romerikingene riktignok spilte seg til to sjanser. Den første etter bare tre minutter da Thomas Lehne Olsen brente til etter en forsvarsfeil.

Men keeper Emil Gundelach Ødegaard – på lån fra nettopp Lillestrøm – stoppet spissen. Fredrik Krogstad var den andre som prøvde seg, men han fikk forsøket blokkert til corner. Grorud produserte ikke voldsomt med sjanser, men yppet seg i blant, pluss at de stengte av for gjestene.

Bortsett fra da «gamechanger» Torbjørn Kallevåg regisserte kontringen som ble forskjellen på de to lagene – som hadde 18 lag mellom seg i seriesystemet i fjor. Nå var én scoring alt som skilte.

