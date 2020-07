MISFORNØYD: Ivar B. Prestbakkmo. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Fyrer løs mot regjeringens breddefotball-nei: – Fremstår både kunnskapsløs og arrogant

Fylkesordføreren i Troms og Finnmark retter knallhardt skyts mot regjeringen for fredagens beslutning om å utsette fotballåpningen. Flere fotballprofiler stiller seg også uforstående til hvorfor ikke bredden gis klarsignal.

Nå nettopp

Fredag kom nyheten om at breddefotballen (3. divisjon og nedover for herrer, 2. divisjon og nedover for kvinner) ikke får starte opp med kontakttrening før tidligst i august.

Fylkesordfører i Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakkmo (Sp), er blant dem som ikke begriper regjeringens nei til å åpne opp for breddefotballen – og gir uttrykk for det på denne måten overfor VG.

«Regjeringens holdning til breddefotballen framstår nå som både kunnskapsløs og arrogant. Når vi ser køer av folk på byen i Oslo i helgene, mens frykten for pølsekø på 4. divisjonskamp herre i Bjørnevatn, Lyngen eller Salangen gjør det umulig, er kunnskapsløst det minste man kan karakterisere det som».

Han sier videre at han forstår utfordringene med å åpne opp Norge igjen, men mener breddefotballen kan opptre ansvarsbevisst, og trekker frem risikoen for frafall om man ikke får starte opp igjen snart.

Se hvordan Kulturdepartementet svarer på kritikken lengre nede i artikkelen.

les også Regjeringen sier nei til åpning av breddefotballen

Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg i fotballkretser. Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen skriver dette på Twitter:

«Jeg kan altså nå dra på solarium i regnværet, dele svette med andre på treningsstudio, klemme vennene mine på fylla, men breddefotball skal vi ikke spille.. kan noen forklare meg logikken?».

KRITISKE: Caroline Graham Hansen og Maren Mjelde avbildet sammen etter VM-kvalifiseringskamp på Viking Stadion i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Meldingen er delt av nesten 200 stykker og likt av flere enn 1200 brukere av nettstedet. Også lagvenninne på landslaget, Chelsea-spiller Maren Mjelde tok til sosiale medier – og høstet raskt støtte fra Norges fotballforbunds elitedirektør, Lise Klaveness:

– Bredden må ikke undervurderes

Torbjørn Kallevåg kunne fredag juble for seier med Lillestrøm i sesongstarten i 1. divisjon, men slo også et slag for kollegene lenger ned i divisjonssystemet.

– Man må starte opp når en ser på utviklingen i samfunnet. Når alt annet åpner og man kan klemme på hverandre så er det jo helt logisk at man kan spille kamper i bredden, utdyper han til VG og legger til:

– De fleste ser hvor dumt det er når en sammenligner hva som er lov og hva som ikke er lov.

VG har konfrontert Kulturdepartementet, som har ansvaret for idrett i regjeringen, med utsagnene i denne artikkelen. Dette skriver kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en e-post:

«Jeg forstår selvsagt at folk er skuffet, som idrettsminister ivrer jeg også etter en normalisering av idrett og aktivitet. Derfor skriver vi også i brevet til NFF at Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstituttet, vil bli gitt i oppdrag å gjøre en ny vurdering av når breddeidretten kan begynne igjen», svarer Raja via e-post.

Han skriver videre at det er planlagt et møte mellom idrettspresident Berit Kjøll, fotballpresident Terje Svendsen, helsemyndighetene og ham selv etter sommeren. Raja opplyser videre at han spurt Svendsen om å utarbeide en protokoll for hvordan det kan åpnes opp på en trygg måte.

«Jeg håper den store fotballfamilien også har litt forståelse for regjeringens samlede beslutning, det er ikke av vond vilje regjeringen ikke åpner opp mer, men det er basert på en samstemt anbefaling fra våre helseeksperter i FHI, Helsedirektoratet og Helsedepartementet».

les også NFF får ikke svar fra helsemyndighetene om breddefotballen: – Krevende

Frustrerende

I 3. divisjonsklubben Djerv 1919 i Haugesund kan trener Endre Eide fortelle om frustrasjon.

– Det viser at pengene rår, og at frivilligheten og dugnadsånden kommer sist, sukker han, sier han.

– For oss på feltet er det fortvilende. Vi blir «teaset» med datoer og forventninger, så blir det slått tilbake gang etter gang. Jeg føler det er veldig urettferdig. Det har vært en voldsom drive i hele fotballen for å komme i gang, og samtidig vise respekt for smittevern, men det blir ikke hørt. Vi er tydeligvis langt nede på prioriteringslista, sier Eide videre til VG.

MISTILLIT: Djerv 1919-trener Endre Eide forteller til VG at han i grunn hadde stor tillit til de som står bak beslutningene, men at den tilliten nå begynner å bli slitt. Foto: Haakon Vaaga

Anette Trettebergstuen (Ap), nestleder i Stortingets Kulturkomité, mener tiden er moden for å sette i gang fotballen på flere nivåer.

«Det er viktig for spillerne, klubbene og samfunnet, både folkehelsemessig og økonomisk, at hele bredden i fotballen kommer i gang», krevde Trettebergstuen i en pressemelding sendt ut av Elverum Fotball fredag.

Publisert: 04.07.20 kl. 15:40

Fra andre aviser