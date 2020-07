USIKKER: Kjetil Rekdal (t.h.) er slett ikke overbevist om at hans Leeds United kommer til å rykke opp. Her er Patrick Bamford (tv.) i kamp med Luton-spiller Cameron Carter-Vickers.

Leeds-supporter Rekdal: – Jeg tar ikke noe for gitt

Den gamle storheten Leeds United ligger igjen an til opprykk til Premier League - men supporter Kjetil Rekdal har slett ikke begynt å feire.

– Nei, nei! Jeg tar ikke noe for gitt, sier Rekdal til VG om opprykkskampen fra nivå to.

– Vi er ikke oppe før vi er oppe. Jeg har lært.

Rekdal har blant annet lært at det som skjedde i fjor:

* Leeds rotet seg bort med å ta bare ett poeng på de fire siste seriekampene og endte dermed på 3. plass.

* Så i playoff vant de borte mot Derby – men tapte 2–4 hjemme og var dermed utslått før finalen.

– Det kan bli fire lag som kjemper helt inn om de to direkte opprykksplassene, mener Rekdal.

– Både West Bromwich og Brentford er i god form, og Fulham har begynt å vinne igjen. Leeds har en liten fordel av å ha litt å gå på, men det er ikke mye.

Med seier over en annen gammel storhet, Stoke, torsdag, går Leeds opp på tabelltoppen, ett poeng foran West Bromwich - og med seks poeng ned til Brentford.

– Men det blir ingen enkel kamp for Leeds. De møter et Stoke på desperat poengjakt, sier Kjetil Rekdal.

Han har vært trofast Leeds-tilhenger siden barndommen - og har hatt litt å stri med: Etter økonomisk trøbbel rykket Leeds etter hvert ned fra Premier League våren 2004. I 2007 var pund-problemene så store at de fikk ti poengs straff. Dermed endte Leeds på nivå tre – for første gang. Det var så ille at folk snakket om «doing a Leeds».

Derfor lurer alle på om Leeds nå endelig skal komme tilbake på høyeste nivå i engelsk fotball.

– Vi har råd til én uavgjort og ett tap i de siste fem kampene, mener Rekdal.

Leeds’ motstandere i disse kampene er Stoke (h), Swansea (b), Barnsley (h), Derby (b) og Charlton (h).

VG-tips: Leeds-Stoke

* Leeds kjenner duften av et Premier League-comeback, men har fem kamper igjen av den ordinære sesongen.

* Yorkshire-klubben klarte bare 1-1 hjemme mot Luton på tirsdag i forrige uke, men hentet seg inn med lørdagens 3-1-bortetriumf over Blackburn. Det er vrient å si om Leeds har det enkleste programmet igjen av disse tre topplagene. Dette er tross alt Championship, og resultatene svinger brysomt mye til tider.

* Vertenes Elland Road-form er god: 12-5-3. Og klubben har bare tapt én av ti siste ligamatcher (7-2-1).

* Stoke fikk roet nedrykksnervene noe med 4-0-utklassingen av Barnsley sist. Før det hadde Stoke, som var i Premier League så sent som i 2018, blitt påført to tap på rad for Middlesbrough (0-2) og Wigan (0-3). Gjestene er uten seier på seks seneste bortekamper (0-3-3). Og slik virker det som at de har lite å glede seg til.

Hjemmeoddsen er 1,37 og spillefristen er kl. 17.55. Du kan se kampen på VSport1.

Publisert: 09.07.20 kl. 11:00

