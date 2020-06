SKIFTET BEITE: Ola Brynhildsen dro fra Stabæk til Molde i mai. Her er han i aksjon mot Rosenborg. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Brynhildsen åpner opp om bråket: – Det er forbudt

Foran sitt første møte med barndomsklubben forteller Ola Brynhildsen (21) om «Judas-saken» og uenighetene med Stabæk-ledelsen.

Nå nettopp

28. juni var garantert den første datoen Brynhildsen tegnet en ring rundt da de første eliteserierundene ble offentliggjort. Da kommer Stabæk, som han forlot for én måned og åtte dager siden, på besøk til Aker Stadion i Molde, 21-åringens nye hjem.

– Det blir spesielt å se gutta mine igjen. Det er flere der jeg ser på som veldig gode kompiser, sier Brynhildsen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Men alt var ikke like vennlig mellom Brynhildsen og Stabæk-fansen da det ble klart at unggutten kom til å forlate Bærum til fordel for en eliteserierival.

Samme natt som Molde-overgangen ble kjent, hang noen supportere opp et Judas-banner utenfor huset til spillerens mor Iren Kjus.

Foto: Privat

– Jeg synes fansen krysset en grense. Jeg tror familien min synes det var ukomfortabelt at de hadde vært der på natten og køddet det til mens vi sov. Greit, gjør hva dere vil på stadion, men det er forbudt å gå inn på andres eiendom og i den private sfære. Men følelser kan utløse mye rart, sier Brynhildsen, som var den første som oppdaget banneret:

– Jeg måtte bare sende det til gutta. Jeg synes det var komisk. Men vi rev det ned før moren min fikk se det, for hun hadde mistet det hvis hun hadde våknet først og sett det.

Brynhildsens kompis Kristian Thorstevedt og hans far Erik så litt humor i hendelsen – og gjorde derfor dette med Molde-spillerens bil:

Banneret skapte stor ståhei i mediene. De neste dagene ble det hengt opp flere beskjeder fra fansen på treningsfeltet. Mens det hele sto på som verst, valgte Brynhildsen å holde en lav profil.

– Jeg prøvde å ta litt avstand fra journalister av respekt for Stabæk, for jeg ville ikke hausse opp stemningen enda mer. Mediene hadde lite annet å skrive om, så det ble toppsaker over hele landet. Telefonen min ringte i ett, men jeg klarte å kontrollere meg. Jeg hadde lyst til å snakke om min historie, for jeg følte at folk bare fikk høre én side av saken, men jeg klarte å ta det med ro, sier Moldes nysignering.

Han beskriver behandlingen han har fått av Stabæk-fansen som «ikke helt fair» – selv om han skjønner at det er sterke følelser involvert.

les også Derfor nektet Brynhildsen å snakke om bråket

Brynhildsen er klar på at han allerede for halvannet år siden ga tydelig beskjed om at han var interessert i en overgang til Molde, som på det tidspunktet ville sikret Stabæk en betydelig sum.

– Jeg sa til agenten min at Molde var noe jeg hadde lyst til, men Stabæk ville ikke selge. Da syntes jeg det var helt greit, for jeg fikk beskjed om at jeg skulle få spille mye, og det var snart U20-VM som kunne være et bra utstillingsvindu, sier han.

Planen var at Brynhildsen skulle imponere så mye under mesterskapet i Polen at utenlandske klubber skulle kaste seg over ham. Han hadde fått drømmeovergangen til utlandet, mens Stabæk hadde fått inn verdifulle salgsinntekter. Men Brynhildsen ble ingen VM-hit.

– Da ble jeg mer og mer interessert i Molde. Jeg ga beskjed om dette midt i høstsesongen, at jeg ikke ville forlenge. I januar gikk jeg i møte med ledelsen og ba om en overgang dit. «Vær så snill og få det til», sa jeg, og de sa de skulle prøve. Men det skjedde ikke noe, jeg ble mer og mer utålmodig, og noen uker senere sa de at de ville beholde meg uansett om jeg kom til å dra gratis, fordi jeg kunne bidra med poeng frem til sommeren. Men så kom coronaviruset og stoppet den planen.

– Hvordan synes du selv at Stabæk behandlet deg?

– Jeg skjønner at de ville selge meg til utlandet og få mye penger, men da det lot vente på seg, så følte jeg at det var litt spesielt at de ikke bare kunne la meg dra siden Molde tilbød mer enn hva som er vanlig når det bare er noen måneder igjen av kontrakten. Det gjorde meg frustrert at jeg ikke fikk vite noe, når jeg visste at Molde prøvde og prøvde, mens Stabæk spilte sitt spill.

– Er det bare god stemning mellom deg og Stabæk nå?

– Ja, jeg håper det. Fra min side er det god stemning med nesten hele klubben. Det er vel et par der jeg føler at ikke sa den fulle sannheten under veis og sånt, men det er ingen sure miner fra min side. Jeg er for lengst ferdig med det. Det er en klubb jeg veldig gjerne vil komme tilbake til og spille for, sier Brynhildsen.

– Kommer du til å feire hvis du scorer mot Stabæk?

– Det får du vente og se. Bare se på kampen, så ser du hva som skjer.

– Har du planlagt noe?

– Ingen kommentar.

Publisert: 28.06.20 kl. 13:57

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Vålerenga 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser