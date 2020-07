HYLLES: Karim Benzema får mye av æren for at Real Madrid trolig er på vei mot ligagull. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Benzema hylles: – Ronaldo tok en hel del oppmerksomhet

Karim Benzema (32) står med 17 mål og 7 målgivende i La Liga. Han hylles av ekspertene i det som kan ende med Real Madrids første gull siden 2017.

– Jeg mener at Karim Benzema er en helt avgjørende årsak til at Real Madrid nå vinner ligaen, sier Tobias Storruste Dahle, fotballskribent med spansk fotball som spesialfelt.

Den spanske storavisen Marca er enig med ham:

– Benzemas ligatittel, er deres overskrift.

– Han er den eneste angrepsspilleren Zinedine Zidane kan stole på etter at Cristiano Ronaldo ble borte, skriver avisen.

Tobias Storruste Dahle poengterer at Benzema er den eneste med tosifret antall scoringer for Real Madrid denne sesongen, bortsett fra straffeskytter Sergio Ramos. Benzema er også den eneste med tosifret antall målgivende pasninger - hvis vi regner med alle turneringer (10 i alt).

les også Historisk seiersrekke for Solskjær og Manchester United

– Benzema har alltid vært en enorm bidragsyter for laget. Få 9-ere på det nivået er lagspillere av samme kaliber som ham, mener Tobias Storruste Dahle.

– Dette er ikke noe nytt. Benzemas tekniske og taktiske nivå tror jeg er ganske likt som før. At inntrykket av ham kanskje er litt annerledes nå, tror jeg i stor grad dreier seg om at han har blitt mye viktigere for Real Madrid etter at Cristiano forsvant, og at Cristiano av naturlige grunner tok en hel del oppmerksomhet.

– Tidligere kunne Benzema levere et ganske beskjedent målantall uten at det gjorde noe – Cristiano scoret 50 mål per sesong uansett. Nå er Real Madrid mye mer avhengige av at Benzema er den som vinner kampene for dem foran motstanderens mål, og fordi han er en klassespiller med veldig bred spisskompetanse, mestrer han det ansvaret. De sjansene han brenner, kompenseres ved at han også skaper sjanser for andre, sier fotballskribenten.

Han mener at Benzema også nyter godt av at han har fått en enda friere rolle i angrepet etter at Cristiano Ronaldo ble borte.

– Når Benzema tidligere har slitt med å finne veien til mål, har en del fleipet med at Benzema i det minste lager rom for lagkameratene. Nå har han også anledning til å utnytte de rommene som lagkameratene lager for ham, sier Dahle.

Franskmannen la om kostholdet for to år siden og har fått en fysikk som gir enda bedre motstandskraft mot skader. Nysigneringen Eden Hazard derimot har slitt med skader og vært på banen i bare 14 ligakamper - med ett fattig mål som resultat.

les også Ramos reddet Real Madrid igjen – styrer mot seriegull

