Historisk seiersrekke for Solskjær og Manchester United

(Aston Villa – Manchester United 0–3) Det startet med en kontroversiell straffe – og endte med en historisk seiersrekke. Ikke siden Premier League-oppstarten i 1992 har et lag klart å vinne fire kamper på rad med tre mål eller mer.

For mindre enn 10 minutter siden

Oppgjøret mellom Aston Villa og Manchester United hadde bortimot alt. En kontroversiell dommeravgjørelse lå an til å stjele hele showet, men så vartet den talentfulle unggutten Mason Greenwood opp med en praktscoring – og Paul Pogba scoret sitt første Manchester United-mål på 453 dager.

Og det hele endte med en seiersrekke ingen andre kan måle seg med. Mer om det senere i saken.

La oss starte med straffen, som egentlig var startskuddet for det som til slutt ble en festaften for Ole Gunnar Solskjærs røde djevler.

I STORSLAG: Paul Pogba var i fyr og flamme mot Aston Villa, og kronet kvelden med en strålende scoring. Her jubler han sammen med Bruno Fernandes og Victor Lindelöf. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

– En vits

Villa gikk offensivt til verks. De presset høyt og pøste på med folk i angrep, og både Jack Grealish og Trezeguet hadde store muligheter. Men så tok Bruno Fernandes en Zinedine Zidane-piruett.

Og det skulle vise seg å bli en av kampens store snakkiser. For midt i finten tråkket nemlig portugiseren på Villas Ezri Konsa.

Kampens dommer Jonathan Moss pekte på straffemerket, og situasjonen ble attpåtil sjekket av VAR, uten at avgjørelsen ble omgjort.

DETTE BLE STRAFFE: Her tråkker Bruno Fernandes på Ezri Konsa – og får straffe. Avgjørelsen har blitt heftig diskutert på Twitter og i diverse TV-studio. Foto: Oli Scarff/NMC Pool / PA Wire

Det har flere reagert kraftig på:

– Hva er vitsen med VAR om den ikke omgjør en så åpenbar dommerfeil som det?, spør Manchester United-legenden Peter Schmeichel på Twitter.

– Sorry, men det er ikke straffe. VAR fortsetter å være en vits, legger den danske keeperhelten til.

Det var flere som reagerte:

Ekspertkommentator Nils Johan Semb omtalte det først som «en soleklar straffe», men i TV 2-studio konkluderte fotballekspert Petter Myhre med at det ikke skulle vært straffe.

Sky Sports hadde med seg dommereksperten Dermot Gallagher i studio, som også konkluderte med at Manchester United ikke skulle hatt straffe, og at VAR gjorde en feil ved å ikke omgjøre Moss’ avgjørelse.

Men straffe ble det, og den satte Bruno Fernandes sikkert i mål.

Ifølge statistikkleverandøren Opta satte Manchester United strafferekord på Villa Park. De har fått 13 straffer i ligaen denne sesongen. Aldri før har noen hatt flere på en sesong.

Unggutten fortsetter

Manchester United tok over etter scoringen, og like før pause hamret Mason Greenwood inn 2–0 med et nydelig langskudd. Pepe Reina i Aston Villa-buret rakk ikke engang å løfte armene før det sang i nettmaskene.

Det var 18-åringens niende Premier League-scoring og hans 16. i alle turneringer denne sesongen.

KANONKULE: Her sender Mason Greenwood av gårde en rakett som suste inn bak Pepe Reina. Foto: OLI SCARFF / POOL

– Han er en utrolig spiller, den gutten. Han er et ekstremt talent, som leverer uke inn og uke ut nå. For et mål. Den kraften er sensasjonell, kommenterte Gary Neville for Sky Sports.

Etter pause meldte også en sprudlende Paul Pogba seg på. Bruno Fernandes sendte en corner ut i returrommet hvor Uniteds franske midtbanemann fikk både tid og rom. Han la ballen til rette, og helt upresset bøyde han ballen i det lengste hjørnet.

Da var luften for lengst gått ut av Aston Villa, som kjemper for å overleve i Premier League. Manchester United kunne scoret flere, og Anthony Martial hadde blant annet et skudd som traff tverrliggeren. Også Aaron Wan-Bissaka var nære scoring.

Det endte til slutt med 3–0-seier for Manchester United, og dermed legger de seg helt oppe i ryggen på Leicester i jakten på Champions League-spill i 2020/21-sesongen. Ole Gunnar Solskjær & co. har alt i egne hender, ettersom de bare er poenget bak «The Foxes» – som de møter i nest siste serierunde.

Og det er et Manchester United-lag som er i storform idet fire kamper gjenstår av sesongen. De står nå med 17 kamper uten tap, og satte med 3–0-seieren Premier League-rekord:

De er det første laget som vinner fire strake kamper med tre mål eller mer.

3–0 mot Sheffield United, 3–0 mot Brighton, 5–2 mot Bournemouth og 3–0 mot Aston Villa er den målrike rekken Solskjær & co. kan vise til.

Det kan være greit å ta med seg inn i den avgjørende del av sesongen, hvor så mye står på spill.

Publisert: 09.07.20 kl. 23:10

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 34 30 2 2 75 – 26 49 92 2 Manchester City 34 22 3 9 86 – 34 52 69 3 Chelsea 34 18 6 10 63 – 46 17 60 4 Leicester City 34 17 8 9 64 – 32 32 59 5 Manchester United 34 16 10 8 59 – 33 26 58 VIS MER Champions League

