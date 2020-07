Katastrofestart for Sarpsborg - verste på 10 år

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Brann 0–1) Det ser dystert ut for både Sarpsborg og trener Mikael Stahre (44). Ikke på ti år har et lag startet med null poeng etter fem runder.

For mindre enn 10 minutter siden

Du må tilbake til Hønefoss i 2010 (som senere rykket ned) sist noen hadde like svak start i Eliteserien, og at alle fem kampene i Sarpsborgs tilfelle er tapt med ett mål forteller at det foreløpig er noe nesten over svenske Mikael Stahres tid i Østfold.

Brann-spiller Gilbert Komsoons fulltreffer i lengste hjørne sent i 1. omgang – hans tredje mål på fem kamper – sendte Stahres Sarpsborg enda lenger ned i hengemyren i bunnen av Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

1, 2, 3 – BUKSA NED: Selv om bildet hevder det motsatte: Brann-stopper Ole Martin Kolskogen ble sjelden avkledd i møtet med Jørgen Strand Larsen og resten av Sarpsborg-angrepet. Foto: Christoffer Andersen

Det var for øvrig mot spillets gang. Sarpsborg hadde produsert mest i en ikke altfor velspilt omgang. Men Branns tenåringsstopper Ole Martin Kolskogen imponerte voldsomt og med raske føtter og lange tær drev 19-åringen Sarpsborg-spiss Jørgen Strand Larsen til desperasjon foran Brann-målet.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

Strand Larsen var alene med keeper Ali Ahamada to ganger, men Branns burvokter og Kolskogen avverget begge sjansene. I tillegg kunne både Gaute Vetti og Mohamed Ofkir scoret før Koomson gjorde det i motsatt ende.

Ti minutter ut i 2. omgang var signalet fra Brann-trener Lars Arne Nilsen ikke til å ta feil av: Han tok av midtbaneoffensiven Kristoffer Barmen og plasserte Bismar Acosta som tredje midtstopper. Poengene skulle sikres.

Det fungerte bra. Sarpsborg hadde mye ball, men lite selvtillit og like få sjanser – og måtte forholde seg til hurtigtogene Daouda Bamba og Gilbert Koomson som var klare til å kontre. Egentlig var Sarpsborgs eneste virkelig store mulighet da innbytter Joachim Soltvedt ikke traff i det hele tatt fra god posisjon. Da ble det 1–0 til gjestene – og Stahres statistikk også blant sine landsmenn som har prøvd trenerlykken i Norge er klart dårligst de siste 15 sesongene:

SVENSKETRENERNE I ELITESERIEN De fem første seriekampene i debutsesongen i Eliteserien til de 10 siste svenske hovedtrenerne – før Mikael Stahre med Sarpsborg i 2020: 1. Jonas Olsson, Sogndal (2012) – 9 poeng (2 seirer, 3 uavgjorte, 0 tap og 7-1 i målforskjell) 2. Jörgen Lennartsson, Stabæk (2011) – 9 poeng (3-0-2 og 8-12) 3. Erik Hamrén, Rosenborg (2008) – 8 poeng (2-2-1 og 8-5) 4. Tony Gustavsson, Kongsvinger (2010) – 7 poeng (2-1-2 og 6-7) 5. Anders Grönhagen, Fredrikstad (2007) – 7 poeng (2-1-2 og 9-11) 6. Søren Åkeby, Aalesund (2008) – 6 poeng (2-0-3 og 11-7) 7. Magnus Powell, Sandefjord (2018) – 5 poeng (1-2-2 og 9-12) 8. Kjell Jonevret, Molde (2008) – 4 poeng (0-4-1 og 2-3) 9. Rikard Norling, Brann (2014) – 4 poeng (1-1-3 og 6-11) 10. Magnus Haglund, Lillestrøm (2012) – 3 poeng (0-3-2 og 5-8) Vis mer

Publisert: 02.07.20 kl. 22:24

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 5 4 1 0 14 – 6 8 13 3 Brann 5 3 1 1 9 – 5 4 10 4 Kristiansund 5 2 3 0 13 – 7 6 9 5 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser