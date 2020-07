Ydmyket Liverpool etter gull-hyllest: Verste PL-tap siden 2017

(Manchester City-Liverpool 4–0) Først stod Manchester City æresvakt for Liverpool. Så ydmyket Pep Guardiolas lag seriemesterne med klubbens verste tap siden 2017 i Premier League.

Oppdatert nå nettopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalte før kampen at han var spent på hvordan gullfeiringen den siste uken ville slå ut for Liverpool-spillerne. Og på stadion før kampen ventet også ytterligere hyllest for Liverpool. Manchester City spillerne sto i rekke og klappet inn motstanderen, som ble seriemester i forrige runde. Men så var det slutt på godviljen.

Etter 45 minutter hadde Klopps spillere sluppet inn tre mål, etter flere klasseangrep av hjemmelaget. Og det skulle bli langt verre.

les også Berge helten i seier: Scoret sitt første mål i Premier League

Tidligere i sesongen tapte Liverpool med tre mål mot Watford og frem til torsdag kveld var det lagets eneste tap denne sesongen. Da dommeren blåste av kampen på Etihad Stadion var 0–4 tapet det verste for Liverpool siden september i 2017. Og den gang var det også Manchester City som lot Liverpool få unngjelde. I den fjerde serierunden i 17/18 sesongen tapte Liverpool 0–5 for City. Dermed var Liverpools største tap på 104 ligakamper et faktum.

– Det er voldsomme sifre. Det var noen angrep fra Manchester City i denne kampen fra en annen planet, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland etter kampen.

– De ydmyker Liverpool, sier Hangeland.

Samtidig påpeker Erik Thorstvedt på TV-sendingen at Liverpool har hatt en enorm sesong selv om tapet er surt.

– Det tar ikke noe vekk fra den syke sesongen til Liverpool. Den blir stående som en påle, sier den tidligere Tottenham-keeperen.

Prestisjeduellen mellom nummer en og to i Premier League startet forrykende. Det var store sjanser til begge lag og Mohamed Salah var et stolpetreff unna å gi bortelaget ledelsen. Men etterhvert handlet kampen bare om hjemmelaget og spesielt Kevin De Bruyne som viste genialt fotballspill ved flere avgjørende anledninger. Men lagkameratene fulgte opp storspillet.

ÆRESVAKT: Liverpool på vei inn til kampen der de ble hyllet av motstanderen. Foto: PETER POWELL / X06528

Liverpool-nedturen startet da den tidligere Liverpool-spilleren Raheem Sterling skaffet straffe da Joe Gomez havnet på etterskudd og måtte ty til ulovlig holding etter 25 minutters spill. Og De Bruyne var igjen knallsikker på straffe, der han er regnet blant verdens beste. Alisson gikk mot venstre mens belgieren klemte til ballen nydelig mot motsatt stolpe.

Og det var tydelig at Manchester City ville ha denne seieren i toppoppgjøret. Noen minutter etter scoringen viste Guardiola voldsomt engasjement i pep-talken i den innlagte drikkepausen.

les også Klopp: – «Trenger ikke» City i æresvakt

Og på 2–0 var det igjen Raheem Sterling som straffet sin tidligere klubb. Det gikk lynraskt fremover da Phil Foden fant Sterling i 16-meteren. Han brukte et touch til å vende opp og igjen var Garcia sjanseløs. For å toppe det hele sendte han ballen mellom bena på den ustø Garcia og i mål.

DEPPER: Liverpool-spillerne ble stadig mer deppet ettersom målene rant inn. Foto: Laurence Griffiths/NMC Pool / PA Wire

Men det stoppet ikke der. For rett før pause var igjen De Bruyne sentral. Phil Foden satte voldsom fart fremover og spilte belgieren ved 16-meteren som spilte vegg med lagkameraten. Han fikk fri vei mot mål og banket ballen i mål bak Alisson. Det var klasseangrep igjen.

Liverpool gikk til pause med tre baklengsmål, til tross for den gode åpningen på den fartsfylte kampen.

les også Advarer Liverpool: Manchester United kan vinne ligaen neste sesong

Men det var fortsatt Manchester City som ville mest etter pause og som viste presisjon og spill på øverste hylle. De Bruyne, Foden og Sterling briljerte fremover ved flere anledninger. Og i løpet av noen minutter hadde Liverpool vært heldige som hadde avverget flere scoringer.

Men da 25 minutter gjensto av kampen sprakk det igjen for Liverpool. De Bruyne sendte nok en nydelig pasning til Sterling, som brukte en berøring av samme klasse som ved 2–0 scoringen. Deretter klemte han ballen i mål. På toppen av det hele ble det bokført som selvmål av Liverpools Alex Oxlade-Chamberlain.

Publisert: 02.07.20 kl. 23:09 Oppdatert: 02.07.20 kl. 23:26

Fra andre aviser