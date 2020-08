Kommentar

En krigserklæring av Messi

Av Simon Bank (Aftonbladet)

Et Barcelona uten Lionel Messi? Dette er ikke bare verdens beste spiller som sier han vil være et annet sted. Dette er slutten på noe. Slutten for en mislykket president? Eller på en drøm?

Nå nettopp

Jeg vet ikke om det var den siste store idealistiske handlingen som denne sporten ga oss, men det er mulig det er det.

Et par år inn i 2000-tallet var jeg overbevist om at fremtiden var meislet ut.

