Internasjonale medier: Dette blir Solskjærs første sommerkjøp

Stadig flere medier hevder at Ole Gunnar Solskjær er i ferd med å hente Donny van de Beek (23) fra Ajax. Det blir i så fall Manchester Uniteds første signering denne sommeren.

For mindre enn 10 minutter siden

Van de Beek skal ifølge både nederlandske De Telegraaf, The Athletic og journalisten Fabrizio Romano, blant annet tilknyttet Sky, være enig med Manchester United om de personlige betingelsene. Også flere britiske medier melder dette.

Spanske Sport skriver at van de Beek har tatt farvel med lagkameratene i Ajax og sagt at han kommer til å bli Manchester United-spiller.

Klubbene skal også ha en muntlig avtale om overgangssummen som skal ligge på mellom 400 og 450 millioner kroner. Romano skriver at det er en forventning om at forhandlingene går smertefritt for seg ettersom van de Beek skal ønske seg en overgang. Den tidligere keeperen og Manchester United-legenden Edwin van der Sar er direktør i Ajax.

Den angivelig nært forestående overgangen kommer godt med for et Manchester United som hittil har hatt en tøff sommer.

Flere nedturer

Solskjær innledet sommeren med å sikre plass i Champions League-plass, men har foreløpig ikke vært veldig aktiv på overgangsmarkedet, slik som rivaliserende Chelsea og Tottenham.

Nå styrkes trolig midtbanen med en nederlandsk landslagsspiller – som har vært koblet til den ene toppklubben etter den andre.

Manchester United skal ha siktet seg ut van de Beek da Ajax tok seg til semifinalen i 2018/19-utgaven av Champions League. Lysluggen var en sentral del av laget, som blant annet rundspilte regjerende mester Real Madrid på Santiago Bernabéu.

Han scoret også mot Tottenham i den første semifinalen den sesongen:

Allsidig midtbanemann

Han har vært koblet til nettopp Real Madrid, i tillegg til Juventus og Barcelona. Mange så for seg at han skulle forlate klubben i fjor sommer sammen med de andre nederlandske stjerneskuddene Frenkie de Jong og Matthijs de Ligt, men han ble i stedet værende i Ajax.

Midtbanespilleren har gått gradene i klubben velrenommerte akademi, og har siden debuten i 2015 notert seg for 159 kamper, 40 scoringer og 34 målgivende pasninger.

I 2017 fikk han debuten for Nederland. Han har spilt totalt ni kamper for «Oranje».

Van de Beek gir allsidighet til Manchester United-midtbanen. Han kan bekle flere roller, og har for det meste operert som indreløper eller offensiv midtbane i Ajax-laget. Han blir av eksperter omtalt som en klassisk «boks-til-boks»-spiller.

