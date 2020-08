SAMLING I BUNN: Kåre Ingebrigtsen samlet troppene etter tapet for Mjøndalen i hans første Brann-kamp. Foto: Marit Hommedal

Kåre Ingebrigtsen etter tap i debuten: – Det vil ta tid

BERGEN (VG) (Brann – Mjøndalen 0–1) Kåre Ingebrigtsen (54) måtte se at laget hans igjen ikke klarte å bryte ned et kompakt lag.

Det ble tap for Kåre Ingebrigtsen i sin debut som Brann-trener. Det kom igjen etter at laget hans slet med å bryte ned et kompakt og lavtliggende lag.

Nettopp spill, eller mangel sådan, mot etablert forsvar var noe av det som til slutt felte forgjengeren Lars Arne Nilsen.

Ingebrigtsen ble ansatt på premissene om at laget hans skal spille mer offensiv og underholdende fotball. Men de klarte aldri bryte ned bruntrøyene, og Andreas Hellum avgjorde like før slutt med gjestenes eneste skudd på mål:

– Vi sliter til tider med å bryte dem ned. De har ingen sjanser, men vi skaper heller ikke nok, sier Kåre Ingebrigtsen til VG etter kampslutt.

– Hva er det som gjør at dere ikke får det til?

– Det er det vanskeligste i fotball. Det krever relasjoner og samhandlinger som gjerne tar år å bygge opp.

Han er klar på at det vil tid, men at dette er noe det skal jobbes med mye fremover. Før kampen mot Mjøndalen har den nye treneren kun hatt to økter med sine nye spillere.

– Vi fikk ihvertfall 95 minutter med øvelse i dag mot et lag som ligger helt nedpå.

Umiddelbart etter kampslutt samlet Ingebrigtsen alle spillerne i en sirkel utpå banen.

– Jeg ville samle dem for å si at det er det her vi skal fortsette med å gjøre. Vi må stå idet og tåle å tape disse kampene når vi møter lag som legger seg nedpå, sier Ingebrigtsen, som fikk tyn for sin innsats under Nystemten før kamp:

Vegard Forren støtter sin nye trener.

– Han følte det var viktig å påpeke at slik vil det bli, men vi skal fortsette å jobbe på den måten her. Det kommer helt sikkert flere tap når man skal inn med en offensiv tilnærming å snu tankegangen til et helt lag, sier han til VG etter kampslutt.

Ingebrigtsen har siden dag en i sin nye jobb vært klar på at han er kommet til Bergen for å vinne titler. Tidligere denne uken gikk han offensivt ut å sa at de kunne klare det allerede neste år.

– Det blir tungt i natt, men vi må opp igjen i morgen å jobbe på. I dag er vi bare ikke god nok til å bryte dem ned, sier Forren.

Et annet problem i Brann har vært at spissen deres har sluttet å score mål. Bamba har nå gått 11 kamper på rad uten scoring.

– Han var sur i dag fordi han ikke scorer, men det er bare marginer fra at han gjør det, sier Ingebrigtsen til VG.

Ivorianeren kostet 9 millioner når han ble hentet fra Kristiansund sommeren 2018.

Bamba var i god form de første kampene denne sesongen. Da ble det snakket om at Brann endelig så ut til å igjen ha en spiss som kunne score over tosifret i løpet av en sesong. Det er det ingen som har klart i Brann-trøyen siden Kim Ojo scoret 11 mål i 2012.

Ingebrigtsen brukte ekstra tid med Bamba på sin første trening. De to ble igjen etter trening hvor Bamba bare skulle skyte ballen i det åpne målet på innlegg uten noen keeper.

– Det er noe vi jobber med alle sammen, sier Ingebrigtsen.

