Brann tapte i Kåre Ingebrigtsens debut: – Det svir ordentlig

BERGEN (VG) (Brann – Mjøndalen 0–1) «Det brune spøkelset» fortsetter å hjemsøke Bergen. Kåre Ingebrigsten (54) gikk på tap i debuten.

– Det er tungt. Det viser bare hvor brutal fotballen er. Store perioder koste jeg meg på sidelinjen, vi skaper bra trykk og målsjanser, og har marginene imot, sier trønderen til Eurosport etter kampen.

– Skaper dere nok?

– Nei, det gjør vi ikke, men et sted skal vi begynne. Det er definitivt flere ting vi skal pusse på, men dette er et godt utgangspunkt. Når de har en sjanse og vinner, så svir det ordentlig, sier 54-åringen.

Umiddelbart etter kampen samlet Ingebrigtsen hele laget rundt seg for en oppildnende prat etter at Andreas Hellums sene scoring sørget for Branns andre hjemmetap på rad.

– Han sa det var en god prestasjon, at de scorer et mål de ikke burde score. Vi hadde god kontroll, og han mente vi bare måtte bygge videre på det, sier Brann-kaptein Daniel Pedersen til Eurosport.

Det var knyttet store forventninger til Kåre Ingebrigtsen sin første kamp på sidelinjen som trener for Brann. Trønderen satt på tribunen under forrige kamp når hans nye mannskap tok en råsterk borteseier mot Molde.

Kåre Ingebrigtsen imponerte imidlertid ingen med sin Nystemten:

Det var tydelig at Mjøndalen hadde gjort hjemmeleksen sin før kampen. De fulgte Brann-spillerene gjennom hele kampen og forsvarte seg heroisk. Brann har slitt hele sesongen med lag som legger seg nedpå. Slik skulle det bli i kveld også.

Hjemmelaget hadde flere gode muligheter i første omgang. Blant annet et skudd fra Bamba i stolpen. Spissen hadde ikke scoret på ti kamper før kveldens oppgjør, og man kunne se at frustrasjonen steg etterhvert som skuddene fortsatte å ikke havne i nettet.

I pausen sa Ingebrigtsen at han var fornøyd med mye av det han så i den første omgangen.

Andre omgang fortsatte i det samme spor som den første. Et Brann-lag som rullet opp angrep etter angrep, men som ikke helt klarte å til et skikkelig sluttprodukt.

Til tross for et stort Brann-press gjennom hele kampen var det til slutt Mjøndalen som kunne juble.

Fem minutter før slutt fikk Lars Olden Larsen ballen ute på kanten. Han slo kontant inn til Andreas Hellum som kunne score sitt første mål i Eliteserien foran et sjokkert hjemmepublikum.

– Det er som vi pleier å gjøre det her på Brann Stadion. Vi dreper kampen, og gjør taktisk gode bytter. Jeg skulle ønske vi møtte Brann hver uke, sier Sondre Solholm Johansen til Eurosport.

– Vi hadde flaks i dag, for vi hadde nesten ikke ballen, sier en smørblid Vegard Hansen.

Mjøndalen har vært et lite mareritt for Brann. Bergens stolthet hadde ikke slått de brunkledde på de åtte siste møtene dem imellom.

I 2014 sendte Mjøndalen sjokkbølger gjennom fotball-Norge når de sendte Brann ned til OBOS etter en høydramatisk kvalifisering. Mjøndalen har også slått Brann ut av cupen både i 2013 og 2017.

Denne gangen var det Kåre Ingebrigtsen det gikk verst ut over.

MARERITTSTART: Kåre Ingebrigtsen fikk en verst tenkelig start som Brann-sjef. Foto: Marit Hommedal

