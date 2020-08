ENERE: Romelu Lukaku (t.v.) og Ronaldo har begge utmerket seg i sine første sesonger i Inter-drakt. Foto: Reuters.

Lukaku kan overgå idolet Ronaldo: – Han har vært verdensklasse

I 1997/98-sesongen scoret det som da var verdens beste spiss, Ronaldo, 34 mål i sin første sesong for Inter. 22 år senere står Romelu Lukaku med 33 fulltreffere – og én, sesongdefinerende kamp igjen.

Nå nettopp

Her er fredagens oddstips!

– Ronaldo endret fotballen. Han var den du så opp til. Du så ham gjøre overstegsfinter og tenkte «Hvem gjør sånn?». Forsvarsspillerne falt som fluer rundt ham og du tenkte bare «Wow». De målene han scoret ... «Åh, dette kan ikke være ekte», satt man å tenkte. Han forandret det å være spiss.

Ordene over tilhører Romelu Lukaku. I et intervju med ESPN fortalte den belgiske storscoreren om hvordan han idoliserte Ronaldo.

Mannen han fredag kveld kan overgå.

VG Live: Vi følger Europa League-finalen her!

Dominante debutsesonger

I 1997, i forkant av 97/98-sesongen, gikk den brasilianske spissen Ronaldo fra Barcelona til Inter. Debutsesongen hans luktet det svidd av. Kalenderåret 1997 var så godt at han vant Ballon d’Or.

Han scoret 34 mål i alle turneringer i debutsesongen i Inter.

FENOMEN: Ronaldo var så god at han bare ble kalt «Fenomenet». Nå kan hans debutsesong-rekord stå for fall. Foto: CARLO FUMAGALLI / AP

Ingen har scoret like mange i sin første sesong i Inter siden. Og Inter har hatt gode spisser. Christian Vieri, Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito og Samuel Eto’o, for å nevne bare noen.

Her er våre oddstips!

Men mannen som er nærmest rekorden, som kan tangere den – og overgå den, heter Romelu Lukaku.

– Han har scoret jevnt og trutt, men har blitt ekstremt viktig for måten Inter spiller på. Han har hatt et rykte på seg for å ikke være noen ballvirtuoso, men der har han tatt enorme steg denne sesongen. Første halvdel av sesongen leverte han godkjent- pluss for en Inter-spiss. Men i andre halvdel har han vært verdensklasse, sier Strive-kommentator Even Braastad til VG.

les også Superspissene herjet totalt – Inter til Europa League-finale

Lukaku står med 33 scoringer i alle turneringer denne sesongen, og én kamp gjenstår av sesongen: Europa League-finalen mot Sevilla.

Med én nettkjenning vil han tangere heltens spinnville debutsesong. Med to scoringer overgår han sitt store idol.

– En kjempesuksess

– I den formen han er i nå kan han fint finne på å score både ett og to mål i en finale. Vi så at Manchester United skapte en del mot Sevilla i semifinalen, og Lukaku trenger ikke mange sjansene på å score. At han kan bli finalehelten og sikre Antonio Contes første tittel er ikke usannsynlig.

Lukaku har vært en viktig brikke i det hardtsatsende laget til Conte. Inter ble nummer to i Serie A. Der scoret han 23 mål.

Her kan du spille Vikinglotto (45 mill.) eller Eurojackpot (231 mill.)!

I Europa League ble han historisk som den første spilleren med scoring i ni kamper på rad. Han ble det første storkjøpet til Conte. Stjernesigneringen som skulle symbolisere en ny æra. Og Braastad er ikke i tvil:

– Lukaku i Inter har vært en kjempesuksess. Debutsesongen han har levert har vært fantastisk.

– Det sier litt om Lukakus sesong at man må tilbake til Ronaldo for å finne lignende tall. Ronaldo var på det tidspunktet verdens beste spiller, en legende og Ballon d’Or-vinner.

les også Mener Conte er nøkkelen til Inter-suksess: – De tåler galskapen hans

VGs tips: Lukaku scorer igjen

Sevilla og Inter møtes i finalen – og denne kampen blir jevn.

Sevilla har på sin vei til den avgjørende kampen slått ut Cluj, Roma, Wolves og Manchester United – en imponerende rekke. Inter har på sin side, etter å ha blitt nummer tre i sin Champions League-gruppe, eliminert Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen og Sjakhtar Donetsk.

Sevilla har en enorm historikk i finaler. De siste fem Europa League-finalene deres har endt med seier. Spanjolene vant turneringen tre år på rad fra 2014 til 2016.

De får imidlertid tøff motstand i Antonio Contes Inter – og brennhete Romelu Lukaku. Lukaku ble historisk med ni scoringer på rad i Europa League, og er rett og slett i kjempeform om dagen. At han finner veien til mål, selv i en tett og jevn kamp, det føler vi oss trygge på. 33 scoringer på 50 kamper i alle turneringer denne sesongen er enorme tall, og vitner om en spiss som virkelig har funnet seg til rette i Italia.

Han er alltid involvert i angrepsspillet og har gode medspillere som vet å finne ham. Vi prøver derfor et målspill på formspilleren Lukaku til 2.35 i odds.

Publisert: 21.08.20 kl. 18:27

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser