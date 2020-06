TORMONSTER: Erling Braut Haaland nikket inn seiersmålet på overtid og sikret seieren for Borussia Dortmund. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Haaland ble overtidshelt i skadecomebacket

(Fortuna Dusseldorf - Dortmund 0–1) Da Dortmund så ut til å miste tittelhåpet, stanget Erling Braut Haaland inn seiersmålet - fire minutter på overtid.

– Det var en tøff kamp. Men det var deilig å score og sikre tre poeng, sier 19-åringen på sedvanlig vis i intervjuet etter kamp, mens han vifter bort en flue.

Manuel Akanji slo et presist, men langt fra ferdigscoret, innlegg mot jærbuen.

19-åringens forlenget ballen nydelig i det lengste hjørnet, og det var akkurat det som skulle til for å sikre seieren for Dortmund mot Uwe Röslers hardt pressede hjemmelag.

– Det er en klassescoring, sier Jan Aage Fjørtoft i Viasats studio.

Kanskje vil også dagens seiersintervju vekket like mye oppsikt som sist?

Inn etter skade

Etter en drøy times spill var det klart for Braut Haalands første Bundesliga-minutter siden 26. mai, etter at han har stått over de to seneste kampene med skade.

Dortmund var avhengige av seier mot nedrykkstruede Fortuna Düsseldorf, ledet av en viss Uwe Rösler, men stanget og stanget uten jærbuen på topp.

Stange gjorde de ikke lenge etter han kom inn. Haaland kombinerte fint med Thorgan Hazard og fyrte av, men skuddet ble blokkert.

Venstrebacken Raphael Guerreiro hamret nedfallsfrukten i mål, men reprisene viste at han berørte ballen med hånda og det ble annullert etter en VAR-sjekk.

Dortmund-spillerne ble tydelig frustrerte av det hardtarbeidende hjemmelaget, og annulleringen gjorde det ikke bedre.

TOR! ODER? Erling Braut Haaland feirer sammen med Raphael Guerreiro, men målet ble annullert etter en VAR-sjekk. Det siste målet ble imidlertid tellende. Foto: LEON KUEGELER / POOL

Reddet av stolpen

Röslers hardt pressede menn var nærmest før Haalands matchvinnerscoring, da Skrzybysky banket ballen i stolpen fra distanse. Samme mann kom alene gjennom i siste ordinære minutt, men nok en gang ble han nektet av stolpen.

Det gjorde at Haaland ble matchvinner med sitt sene hodestøt.

Haaland har ikke spilt Bundesliga-fotball siden han kolliderte med dommeren i kampen mot Bayern München, og har dermed gått glipp av kampene mot Paderborn (6–1-seier) og Hertha Berlin (1–0-seier).

Nettopp Bayern München ser etter alle solemerker ut til å stikke av med Bundesliga-tittelen. De møter Borussia Mönchengladbach klokken 18.30.

Publisert: 13.06.20 kl. 17:24 Oppdatert: 13.06.20 kl. 17:36

