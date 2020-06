MOLDE-BEKYMRING: Magnus Wolff Eikrem gikk av banen på Color Line Stadion med en ispose teipet til låret. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

RBK-profil tror Eikrem-skade kan være «spill for galleriet»

TRONDHEIM (VG) Skadet – eller falsk alarm? Det er spørsmålet Rosenborg stiller seg om Magnus Wolff Eikrem (29) før lørdagens storoppgjør. Fra Moldes side er det stille.

Nå nettopp

Oppgaven blir naturligvis enklere dersom MFK-playmaker Magnus Wolff Eikrem, som haltet av banen med en ispose på låret tirsdag, ikke rekker å bli klar til den tidlige gullduellen på Aker Stadion.

Men i Trondheim tar man bildene av en skadet Eikrem med en klype salt.

– Leke James er vel ute uansett (suspendert), men Eikrem … Det har jeg ikke lagt meg så mye borti. Det kan være et spill for galleriet også. Det vet man jo aldri, sier Rosenborgs omskolerte venstreback Anders Trondsen til VG.

Han forklarer:

– Jeg har vært ekstremt mye skadet. Man legger jo alltid på én eller to uker for mye sånn at man ikke skal starte for tidlig. Det er litt sånn det funker. Det er ikke sikkert at det er så voldsomt som det så ut. Jeg har vært borti skader jeg også som man har trodd har vært veldig ekstreme, men så har det ikke vært så ille. Vi får bare vente til lørdag og se hva slags lag de stiller med.

– Hvis han eventuelt ikke spiller, så mister de en veldig god spiller, sier Trondsen om Eikrem, som scoret Eliteseriens første scoring med denne «fantastiske» prestasjonen:

VG har rettet gjentatte henvendelser til Moldes medisinske ansvarlig Lars Håvard Sæbø for å få en oppdatering rundt Magnus Wolff Eikrems skadesituasjon. Torsdag formiddag har det fortsatt ikke kommet svar.

Fredag kan det komme nye indikasjoner på nøkkelspillerens tilstand, men Molde har foreløpig ikke avgjort om treningen skal være åpen for presse.

RBKs kaptein og midtstopper Tore Reginiussen er en av de som slipper å håndtere Leke James og kanskje Eikrem i lørdagens kamp, men han hevder at han helst skulle ønske at han fikk «testet seg mot de beste».

– Det er ikke sånn at vi er redd for Molde hverken med eller uten dem på laget. Men de mister kanskje to kvalitetsspillere som er veldig involvert i det Molde skaper, sier veteranen.

Publisert: 18.06.20 kl. 10:45

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 1 1 0 0 4 – 1 3 3 2 Bodø/Glimt 1 1 0 0 4 – 2 2 3 3 Brann 1 1 0 0 2 – 1 1 3 3 Sandefjord Fotball 1 1 0 0 2 – 1 1 3 5 Vålerenga 1 1 0 0 1 – 0 1 3 VIS MER Champions League-kvalifisering

