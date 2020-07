Hurtigguiden: Vålerenga

Haakon Lunov

Kai Bardal

Nå nettopp

Stadion: Intility Arena

Underlag: Kunstgress

Kapasitet: 16 555

11eren

Med Fagermo vet vi at Vålerenga vil fremstå i en 4-3-3 som egentlig er en 4-5-1. Kan beskrives som 4-5-1 i lav blokk defensivt, og 4-1-5 offensivt (se sak her). VIF har en bred stall med god og sunn konkurranse i flere ledd, som gjør at Fagermo kan finne på å rotere en del på start 11erne sine. Vega og Camara kan komme inn på kantene som alternativer. Nykommer Stokke, eller Michael, kan erstatte Vilhjálmsson. Myhre, Holm og Sahraoui banker på døra hos Lekven. Bjørdal og Näsberg vil kjempe om å være makkeren til Tollås. Nouri er en god back-up for Borchgrevink. Spillestilen og rolle kravene vil komme foran enkeltspillere.

Dette var 11eren i første serierunde:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Dag-Eilev Fagermo (første år som hovedtrener) har mer fokus på lagets eget spill enn motstanderens. Laget varierer mellom høyt og lavt press, men befinner seg oftest i et lavtliggende forsvar i 4-5-1. Stram struktur og faste bevegelsesmønstre preger det offensive spillet. Stoppere tar ut mye dybde, backer har ofte en lav utgangsposisjon offensivt, og kanter brede og høye - det gjør at laget ofte fremstår som bredt og dypt (se video). Indreløpere varierer mellom å gå i motstanders rom mellom back og stopper, og legge seg bredt.

Vålerenga var laget med flest røde kort i 2019:

Matthías Vilhjálmsson

Den spilleren i Eliteserien med flest avslutninger på hodet – trussel ved innlegg og i boksspill.

Foto: Terje Pedersen

Magnus Lekven

En av spillerne i ligaen med flest gjennombruddspasninger i bakrom – vil han komme mer til sin rett som ren-dyrket indreløper?

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Aron Dønnum

En av spillerne med flest forsøk på driblinger per 90 min – en spiller å være forberedt på.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Se Dønnum snakke om fintebragdene sine i episode 2 av «På Innsiden»:

Kai Bardal er fotballekspert i VG. Bardal er tidligere børssetter for Adresseavisen på Rosenborgs eliteseriekamper og nåværende assistenttrener for futsallandslaget. Som futsaltrener har han blant annet fem seriegull og fire gruppespilldeltakelser i Champions League. Bardal jobber også på oppdrag fra Norges Fotballforbund med deres trenerutdanning.

Haakon Lunov har trenerbakgrunn fra Everton FC, Stabæk, og Odd. Han har også jobbet som assistenttrener og blitt seriemester med Strømsgodset og Celtic FC. Nylig var han assistenttrener i Vålerenga, og fungerende hovedtrener frem til januar 2020. Per dags dato har han en sluttavtale med klubben.

Publisert: 02.07.20 kl. 10:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 5 5 0 0 19 – 6 13 15 2 Molde 4 4 0 0 12 – 4 8 12 3 Kristiansund 4 2 2 0 11 – 5 6 8 4 Mjøndalen 5 2 2 1 6 – 4 2 8 5 Stabæk 5 2 2 1 7 – 6 1 8 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser