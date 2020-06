ETTERTRAKTET: Bodø/Glimt-angriper Jens Petter Hauge fortsatte der han slapp på tampen av forrige sesong mot Viking. Foto: Carina Johansen, NTB Scanpix

Bodø/Glimts stjerneskudd ønsker seg til utlandet – treneren liker svaret

STAVANGER (VG) Etter å ha spilt en god serieåpning er Jens Petter Hauge (20) veldig klar på at han vil ta steget ut i en større liga.

Nå nettopp

At det er interesse rundt Bodø/Glimt-spilleren Jens Petter Hauge er det liten tvil om.

Ryktene har spesielt vært knyttet til at den belgiske klubben Cercle Brugge skal være veldig interessert i å hente 20-åringen, noe spilleren selv bekrefter.

– Det er en klubb vi er i god kontakt med, sier Hauge til VG.

– Jeg har lyst til å komme meg ut og spille i en stor liga, og den belgiske ligaen er veldig bra. Det er et tilbud som er interessant. Jeg må bare vente å se hva som skjer. Hvis jeg fortsetter å levere på et nivå som i dag blir det nok bra uansett.

Det største problemet ligger i at reiserestriksjonene gjør det vanskelig for Hauge å komme seg til Belgia for å gjennomføre den medisinske testen.

– Jeg får ikke gjort noen medisinsk test, og vet ikke når det eventuelt blir. Akkurat nå har jeg bare fokus på søndagens kamp, for den spiller jeg, sier Hauge – som noterte seg for ett mål mot Viking i serieåpningen.

Treneren liker Hauges svar

Konfrontert med Hauges uttalelser om at han vil til utlandet ser Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen på som noe positivt.

– Vi ønsker å ha spillere som har ambisjoner. Jens Petter har hatt veldig fin utvikling, og er en ung og spennende spiller som har potensial til å spille i en større liga. Så jeg liker svaret hans, sier Knutsen til VG.

– Alt handler om timing på ting. Vi sier til alle spillere som kommer til Bodø/Glimt: «Hvis vi kan være et steg på veien så er det fantastisk å være med deg så lenge du er her». Da bygger vi klubb på både lang og kort sikt. Det er sånn vi kan være med å konkurrere på dette nivået.

– Må dere hente en erstatter hvis Hauge forsvinner før overgangsvinduet stenger?

– Svaret på det er at Jens Petter er i Bodø/Glimt, og da tror jeg ikke jeg skal si så mye mer om det, sier Knutsen.

– Er sånn Bodø/Glimt skal være

Etter at mange nøkkelspillere fra sølvlaget til Bodø/Glimt har forsvunnet, var det usikkerhet rundt hva man kunne forvente av dem denne sesongen.

Til tross for at spillere som Håkon Evjen, Ricardo Friedrich, Vegard Bergan, Erlend Dahl Reiten, Vegard Leikvoll Moberg og Endre Kupen har forsvunnet, viste de at det offensive spillet likevel fungerer da de vant 4–2 over Viking i seriepremieren.

– Det har forsvunnet noen veldig gode spillere, men vi har jobbet mye og nøye for å finne spillere som passer inn i vårt system. Det er mye samhandling her, så vi må fortsatt gi de mye tid, sier Knutsen.

– Vi erstatter ikke en spiller som Evjen med én spiller, men gjennom spillet vårt. Det handler om å få de nye brikkene til å passe i systemet. Vi må slippe spillere til et høyere nivå når muligheten er der. Det er sånn Bodø/Glimt skal være.

Søndag spiller de gulkledde sin første hjemmekamp for sesongen, når Haugesund kommer på besøk til Aspmyra Stadion.

Publisert: 18.06.20 kl. 10:00

