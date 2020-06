fullskjerm

Ordkrig om rødt kort: – Det er galskap

ÅLESUND (VG) (Aalesunds FK – Molde FK 1–4) Lokaloppgjøret mellom AaFK og Molde var kampen som hadde alt. Gjestene fra Romsdalen gikk seirende ut – men ikke uten problemer.

Magnus Wolff Eikrem gikk av med skade og Leke James ble sendt i garderoben etter to gule kort. Altfor sent ifølge AaFKs Fredrik Carlsen.

Han måtte selv ut med skade etter et sammenstøt med Molde-spissen fem minutter etter pause.

– Han taklet meg og hadde gult fra før. Da skulle han vært utvist og vi skulle spilt mot ti mann, mener Carlsen. Først 20 minutter før slutt fikk James marsjordre etter en ettersleng.

– Da må han tenke på seg selv her og sine situasjoner. Jeg tror det går begge veier, sier Molde-trener Erling Moe om Carlsens uttalelse.

– Jeg sa på TV at jeg ikke var enig i utvisningen, men jeg skal være så ærlig å si at jeg ikke så det så godt. Jeg får se de om igjen. Jeg synes ikke det er en kamp med stygt spill, fortsetter treneren.

Det røde kortet betyr at James går glipp av lørdagens storkamp mot Rosenborg. Nigerianeren er av motsatt oppfatning av Carlsen og føler utvisningen var urettferdig.

– Det er galskap, men det viktigste er at vi fikk tre poeng, sier Leke James om utvisningen.

– Jeg er uenig i ett av dem. Det første. Jeg er usikker på det andre, men skaden er skjedd.

Molde ønsker å gjenskape fjorårets seriegull. Mot fylkesrival Aalesunds de en drømmestart på årets sesong. Derimot ikke uten skjær i sjøen.

De heldig utvalgte tilskuerne på tribunen fikk servert flotte scoringer, straffebom, rødt kort og uheldige skader på begge lag.

Romsdalingene var det førende laget i solen på Sunnmøre, og selv om en utvisning på Leke James i andre omgang skapte bekymring, klarte gjestene å ri av stormen.

Eirik Hestads markkryper fem minutter før full tid fjernet all tvil om hvor poengene skulle ende, og bortelaget tok en svært overbevisende seier:

Drømmetreff

Magnus Wolff Eikrem scoret Eliteseriens første scoring for sesong allerede etter 10 minutter, og midtveis i omgangen fikk Niklas Castro sjansen til å utligne fra straffemerket. Forsøket var imidlertid like nære toppen av stadion som mål.

Simen Bolkan Nordlis forsøk var bedre. Molde slurvet på egen halvdel og debutanten snappet ballen. 21-åringen banket til fra nærmere 40 meters hold og i en lekker bue over Andreas Linde i MFK-buret.

Lagene så ut til å gå til pause med ett mål hver, men Etzaz Hussain ville det annerledes. Molde holdt trykket oppe etter en corner og til slutt fikk midtbanespilleren banket gjestene i ledelsen igjen.

Etzaz Hussain jubler for scoring. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Straffet gamleklubben

Vondt gikk til verre for AaFK da midtbaneankeret Fredrik Carlsen gikk av med skade tidlig i andre omgang. Klubben har slitt med skader i oppkjøringen til årets sesong, men alvorlighetsgraden av Carlsens skade er foreløpig ukjent.

Leke James var en favoritt på Color Line Stadion, men nå er det Molde-supporterne som trykker han til sitt bryst. Ti minutter etter pause straffet nigerianeren gamle lagkamerater da han styrte ballen inn fra én meter.

Heller ikke Molde har sluppet billig unna med tanke på skader før sesongstart. Magnus Wolff Eikrem gikk i garderoben med en ispose på låret midtveis i andre omgang, noe som kan skape ytterligere bekymringer.

Magnus Wolff Eikrem måtte ut med en skade. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

James ble toppscorer med 17 nettkjenninger for Molde i fjor. I kveld fikk han sitt første for sesongen, men de blå og hvite må klare seg uten spissen mot Rosenborg til helgen. I andre omgang pådro han seg sitt andre gule kort for kvelden og ble sendt til en tidlig dusj. En av Moldes andre spisser, Ohi Omoijuanfo, har slitt med en skade og var ikke i dagens kamptropp.

Men det er mange på Molde som kan score. Før slutt økte Eirik Hestad til 4–1 med et skudd fra over 20 meters hold.

AaFK reiser lengst nord i fylket til Kristiansund på lørdag.

Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

