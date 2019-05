SCORET PÅ ONSDAG: Erik Botheim jubler etter 3–1-målet mot Rørvik i cupen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Bendtner og Søderlund på benken – 19-åring starter for RBK

OSLO/TRONDHEIM (VG) Erik Botheim (19) starter på topp for Rosenborg – både Nicklas Bendtner (31) og Alexander Søderlund (31) er vraket fra startoppstillingen til hjemmekampen mot Sarpsborg

Botheim fikk sjansen fra start i cupkampen borte mot Rørvik tidligere i uken, og scoret det siste målet i 3–1-seieren.

19-åringen har slitt med en bruddskade i vinter, og sa til VG tidligere i uken at han ikke er helt i toppform:

– Jeg føler jeg er klar for et innhopp, men å starte er jeg ikke klar for ennå. Jeg må bygge opp formen litt. Jeg ble litt sliten det siste kvarteret, men jeg begynner å nærme meg og bør snart være med i diskusjonen, sa Botheim til VG.

Botheim har tidligere vært i Lyn, men kom til Rosenborg som 16-åring. Han debuterte i 2017-sesongen, og scoret sitt første seriemål da han ble matchvinner mot Tromsø i juli i fjor.

Nå er han altså valgt foran den danske stjernen Bendtner og tidligere landslagsspiller Søderlund.

– Det er et modig laguttak. Han går for løpskraft. Han går for ungdommelig «trøkk» og entusiasme, sier Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud om valget til trener Eirik Horneland.

Ellers er verdt å merke seg at venstreback Birger Meling flyttes opp på venstre kant, mens Gustav Valsvik tar Melings vante backplass.

Her er laget i sin helhet (4–3–3): André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Gustav Valsvik - Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Konradsen - Yann-Erik de Lanlay, Erik Botheim, Birger Meling.

Pål André Helland og Gjermund Åsen er for øvrig ute med skade.

Rosenborg har fått en elendig start på sesongen, og ligger helt sist før helgens runde med to poeng på de fem første kampene. RBK-trener Eirik Horneland er under et voldsomt press etter at han ble hentet fra Haugesund i vinter.

Publisert: 05.05.19 kl. 18:46