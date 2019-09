FREMTIDEN KOMMER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland koste seg i Ullevaal-regnværet på treningen onsdag. I forgrunnen Tore Reginiussen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Semb om Norges EM-mulighet: – Mer enn 50 prosent

ULLEVAAL (VG) Kan Martin Ødegaard (20), Erling Braut Haaland (19) og den nye generasjonen bryte forbannelsen og sende Norge til EM? Nils Johan Semb tror det mest sannsynlige er at Norge spiller mesterskap igjen til sommeren.

– Mer enn 50 prosents sjanse, sier Semb foran møtet med Malta (torsdag) og nøkkelkampen mot Sverige (søndag). Norge kan også kapre EM-plassen i Nations League-sluttspillet til våren.

Den tidligere landslagssjefen er den siste som opplevde å ta Norge til mesterskap. For 20 år siden jublet han for plass i Norges første og hittil siste EM-sluttspill. Nå er Semb seniorrådgiver i NFF.

– Det er en 90–70-sjanse, fleiper Lars Lagerbäck, som kan komme til å starte med både Ødegaard og Haaland – sistnevnte ble paret opp i spisspar med Joshua King på onsdagens trening, King har ifølge Lagerbäck et mentor-ansvar for Salzburg-spissen.

Men landslagssjefen vil på VGs oppfordring ikke sette prosenttall for muligheten for at han for egen del kan avslutte trenerkarrieren med sitt åttende internasjonale sluttspill. Svensken har stort sett vært fast inventar i de ni VM og EM-sluttspillene på rad hvor Norge har manglet.

Men det er ingen selvfølge Lagerbäck at han til slutt skal klare et nytt mester(skaps) stykke.

Norge har fått en lei start med tunge poengtap mot både Sverige og Romania på Ullevaal. Nå ligger kaptein Omar Elabdellaoui & co. to poeng bak begge og skal i løpet av drøye tre måneder spille seks kvalikkamper.

Landslagets høst Stillingen i EM-gruppen: Spania 12 poeng, Romania 7, Sverige 7, Norge 5, Malta 3, Færøyene 0. Norges kamper: Malta (h) 5. september, Sverige (B) 8 september, Spania (h) 12. oktober, Romania (b) 15. oktober, Færøyene (h) 15. november, Malta (b) 18. november.

Hvis de mislykkes kommer det en ny sjanse med playoff i Nations League i mars 2020. Vinner Norge semifinale og finale i løpet av fire dager blir det likevel EM til sommeren.

– Norge går ikke direkte til EM med tap i Sverige søndag. Med uavgjort lever det fortsatt. Med seier ligger vi veldig godt an, analyserer Semb.

Ullevaal-møtet mot tabellnabo Malta nevner han ikke i samme åndedrag. Malta har etter å ha slått Færøyene tapt tre kamper på rad med målforskjell 0–9. Øystaten fra Middelhavet er av Norge slått syv ganger på rad siden 1994 – senest 3–0 og 2–0 i forrige EM-kvalik.

– Minst fire poeng må vi ha på disse to kampene. Men også da kan det bli temmelig tøft. Tar vi seks poeng så har vi det helt i våre egne hender, svarer Lars Lagerbäck VG.

Søndag møter han Sverige på bortebane på sin egentlige hjemmebane. Friends Arena ligger bare en drøy kilometer fra Lagerbäcks bopel i Solna utenfor Stockholm.

– Først må jo naturligvis slå Malta. Men Perry (Per Joar Hansen, assistent) og jeg har det jo ganske klart for oss hvordan vi skal gjøre det, lover Lagerbäck.

– Sjansen er ikke mer enn 10 prosent for at Norge skal gå direkte til EM sammen med Spania. Ekstremt vanskelig. Vi skal møte Sverige og Romania borte, sier TV 2s ekspert, Jesper Mathisen. Han høyner muligheten til «30–35 prosent» når vi legger til ekstrasjansen gjennom Nations League.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden er litt mer positiv. Han mener muligheten totalt sett er fifty-fifty.

– Veien til direkte-plass virker for vanskelig. Norge må vinne i Stockholm og kanskje også i Romania, noe jeg ikke tror skjer. Nations League-muligheten er noe bedre, sier han.

Martin Ødegaard har vokst til en kraftig landslagsspiller:

Norge skal uansett spille en eventuell semifinale hjemme på Ullevaal til våren. Det finnes en mulighet for også å få finalen hjemme. Men navn på motstandere er foreløpig i det blå. Mathisen påpeker at forskjellen er stor på aktuelle nasjoner som Serbia, Bulgaria eller Finland.

– Hjemme i semifinalen er en fordel. Problemet er alt er så uoversiktlig over hvem Norge eventuelt skal møte. Så jeg har ikke noe bedre tips på dette tidspunktet enn 50/50, sier Svegaarden.

