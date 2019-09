FLYTTER TIL ENGLAND: Aurora Mikalsen, her avbildet på Ekebergsletta i juli, har signert for Manchester United. Foto: Berit Roald

Aurora (23) klar for Manchester United

Kolbotn-keeper Aurora Mikalsen (23) er klar for Manchester United og engelsk fotball. Det skjer én måned etter at toppserieklubben solgte Karina Sævik til PSG.

NTB

Mikalsen trente med rødtrøyene under klubbens norgesbesøk i slutten av juli. 23-åringen fra har imponert såpass mye at den engelske superligaklubben nå henter kristiansunderen. Det ble bekreftet fredag.

Keeperen blir med det den sjuende norske spilleren i den engelske Superligaen.

Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten spiller for Chelsea, mens Cecilie Kvamme har signert for West Ham. Reading har duoen Kristine Leine og Amalie Eikeland i troppen.

Mikalsen er tilgjengelig allerede til helgens serieåpning mot byrival Manchester City. Det oppgjøret går på City of Manchester Stadium, med kapasitet på cirka 55.000 tilskuere.

– Jeg er veldig glad for å være her. Å spille for United har vært en drøm for meg siden jeg var et barn, sier Mikalsen på Manchester Uniteds nettside.

Ny Kolbotn-eksport

Mikalsen har tidligere spilt for Clausenengen og Arna-Bjørnar. Keeperen har 16 kamper for Norges U23-landslag.

For Kolbotn fikk kristiansunderen 70 kamper. Toppserieklubben solgte Karina Sævik til den franske storklubben Paris Saint-Germain i begynnelsen av august.

– Det er et kvalitetsstempel for oss at vi klarer å utvikle spillere som tar steg ut i Europa. Vi ønsker å vise at spillere kan ta stegene hos oss og signere for større klubber i utlandet, sier Kolbotns medieansvarlig Ingvild Isaksen til NTB.

Mikalsen-overgangen gjør at Hildegunn Sævik blir førstekeeper for Oppegård-klubben, som ligger på 7.-plass i Toppserien etter 13 runder.

Opprykk på første forsøk

Manchester Uniteds kvinnelag ble startet opp i forkant av forrige sesong etter 13 års fravær. På første forsøk ble det opprykk til Englands øverste nivå.

I sommer kom nyheten om at Uniteds førstekeeper Siobhan Chamberlain er gravid. Da ble Mary Earps hentet inn som erstatter.

Mikalsens sambygding Ole Gunnar Solskjær leder klubbens herrelag.

