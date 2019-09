UNGE: Målscorer mot Malta, Sander Berge, smiler bred. Til høyre en annen unggutt, Erling Braut Haaland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

«Du vinner ingenting med unge spillere»

Fordelen Norge har, er at nasjonen rår over en rekke gode, unge spillere. Problemet for norsk fotball er at de samme spillerne allerede er de beste.

«You can’t win anything with kids» er en klassisk setning fra fotball-arkivet, sagt av BBC-ekspert og tidligere Liverpool-kaptein Alan Hansen – om Manchester United foran sesongstarten i 1995/96.

Manager Alex Ferguson hadde kvittet seg med erfarne og gode spillere som Paul Ince, Mark Hughes og Andrej Kanchelskis – og latt gutta som tre år tidligere vant juniorcupen få alle sjanser: Gary Neville (20) hadde allerede fått sjanser, Nicky Butt (20) det samme. Men nå fylte Ferguson på med lillebror Phil Neville (18), Paul Scholes (20) – og ikke minst David Beckham (20).

Alan Hansen hadde på en måte rett, du vinner ikke noe med bare unge spillere på laget i en tøff liga.

Det Hansen «glemte» var at disse gode, unge spillerne hadde hjelp fra svært erfarne vinnere som Peter Schmeichel (31), Steve Bruce (34), Gary Pallister (30), Denis Irwin (29) – og ikke minst Eric Cantona (29). I tillegg var Roy Keane der, som en leder, selv om han bare var 24 år på den tiden.

Manchester United vant «The Double» den sesongen, liga og FA Cup, og Hansen har fått høre hvor feil han tok, i 24 år nå ...

THE DOUBLE: Eric Cantona med FA-cuptroféet og Sir Alex Ferguson med Premier League-pokalen den 12. mai 1996. Foto: Peter Wilcock / PA Wire

Hvis vi overfører dette tilfellet og disse tankene til Norge under Lars Lagerbäck, så ligner det mye hvis vi tenker på tilfanget av talent. Erling Braut Haaland (19) fikk sin debut mot Malta, Martin Ødegaard (20) var banens beste, Sander Berge (21) scoret og dominerte midtbanen. Hjemme i Glasgow satt stopperen Kristoffer Ajer (21) og pleide en skade.

De tre sistnevnte er tre av Norges aller viktigste spillere, og det er her problemene ligger: Hvis Norge hadde hatt tre spillere, la oss si født 1990 eller 1991, spillere som spilte Norge til semifinale i U-EM i 2013, som i dag hadde spilt i toppklubber i Europa, så hadde det norske landslaget vært meget godt.

Men når det er de yngste som drar det tyngste lasset, da skal det godt gjøres å nå helt til topps. Vi har sett det i den siste kvalifiseringen, der motstanderen blir litt bedre:

Det norske laget har ikke den rutinen som skal til for å holde på ledelser.

Det har ført til to sviende poengtap, mot Sverige og Romania, og som gjør at Norge trolig må vinne i Stockholm søndag for å ha en realistisk mulighet til å gå rett til EM.

Haaland kuppet VGs intervju med Ødegaard etter sin debut mot Malta...

Snittalderen på det laget Lars Lagerbäck sendte på banen mot Malta, var 25,4 år (på 10 utespillere). Det er hyggelig, men egentlig for lavt i europeisk sammenheng. Forgjenger Per-Mathias Høgmo satte en slags verdensrekord med en snittalder på drøyt 23 år på et lag han sendte på banen.

Jeg skulle gjerne sagt «hurra» til dette, men sannheten er at norsk fotball mangler en spiller på 27–30 år, i Napoli, Liverpool og Valencia, for å bare ta tre tilfeldige toppklubber.

Nå har ikke svenskene en drøss med spillere i toppklubber heller, men de har likevel mer rutine – fra kvaliker og mesterskap. Det vil fort være avgjørende, på Friends Arena i Stockholm søndag.

Vi skal heller ikke glemme at et norsk herrelandslag i fotball aldri har vunnet en kvalifiseringskamp på svensk jord.

Men en gang må kanskje være den første?

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 07.09.19 kl. 13:57







