Ashley Young hånet på sosiale medier - nå blir han forsvart av motstanderen

Crystal Palace-vidunderet Wilfried Zaha (26) gjorde Manchester Uniteds Ashley Young (34) til latter i helgen. Siden har veteranen blitt hånet på sosiale medier. Nå kommer en Palace-spiller ut og forsvarer Young.

Videosnutten av hvordan Zaha latterliggjorde United-spilleren har gått sin seiersgang på sosiale medier de siste dagene. Også Crystal Palace la ut videoen på sin Twitter-konto.

Det har fått Palace-spilleren Andros Townsend til å reagere. Han kommer United-veteranen til unnsetning – også det på Twitter:

– En 34-åring mot en av ligaens beste vinger. Han blir ødelagt to ganger, men klarer likevel å hindre innlegget. Vi burde applaudere dette i stedet for å gjøre narr av det, skriver Townsend – og bruker hashtagen #respect.

Young startet kampen på benken, men Ole Gunnar Solskjær måtte sette ham inn da Luke Shaw måtte gå ut med skade etter 34 minutter. Palace fortsatte til en overraskende seier på Old Trafford etter seiersmål av Patrick van Aanholt på overtid.

Wilfried Zaha var den siste signeringen som Alex Ferguson gjorde som Manchester United-manager. Men den begavede vingen med røtter fra Elfenbenskysten slo aldri igjennom i United. Han ble først lånt ut tilbake til Crystal Palace, så Cardiff – før han kom tilbake til Crystal Palace igjen i 2015. I sommer var det nok en gang snakk om mulig overgang for 26-åringen. Det var noe av årsaken til at han ikke startet serieåpningen.

Arsenal var en av klubbene det gikk rykter om, men også en mulig retur til Manchester United.

Publisert: 27.08.19 kl. 16:52

