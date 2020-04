JUBLER: Supportere for mesterlaget Dynamo Brest jubler i kampen mot Islotsj Minsk søndag. Kampen endte 1–1. Foto: VASILY FEDOSENKO / X00829

Hviterussland trosser WHOs advarsler: Fortsatt fotball – med tilskuere

I helgen har det fortsatt vært full fart i den hviterussiske ligaen – til tross for at WHO senest lørdag oppfordret landet til å sette i verk flere tiltak mot coronasmitte.

Nå nettopp

Det er også fortsatt tilskuere på tribunene – selv om disse blir sjekket med temperaturmålere før de får lov til å gå inn.

President Aleksandr Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med hard hånd helt siden 1994, har bagatellisert corona-faren, selv spilt ishockey for fulle tribuner – og omfavnet sine medspillere.

Han har sagt at å drikke vodka, kjøre traktor og ta badstu kan bidra til å bekjempe viruset. Og at viruset ikke kan leve i en ishall.

Patrick O’Connor ledet en delegasjon fra WHO (Verdens Helseorganisasjon) som besøkte Minsk denne helgen, og som oppfordret Hviterussland til å innføre nye tiltak.

– Viruset sprer seg. Hviterussland er inne i en ny fase nå, sa han på en pressekonferanse.

Foreløpig er det 2578 registrerte smittede og 26 døde i landet.

Hviterussland har lenge vært det eneste landet i Europa der det fortsatt spilles ligafotball på høyeste nivå. Det gjør at det også er interessant for TV-kanalene, og hviterussisk fotball vises nå i et titall land, blant dem nabolandene Russland og Ukraina.

På den statlige hviterussiske tv-kanalen ble det søndag kveld sagt at «en hel verden misunner oss» og «det finnes en leder i verden (Lukasjenko) som kan motstå informasjonsstormen», og at «det er på tide å vise at Hviterussland ikke er en hysterisk ung dame som skjuler ansiktet sitt med ei maske».

– Hver uke møtes fotball-ledelsen med helseministeriet og presidentadministrasjonen og tar en avgjørelse, sier Jurij Dovnar, redaktør i sportsavisen Pressball til VG.

– Hva med anbefalingene fra WHO?

– Det er bare anbefalinger ... Uansett tas avgjørelsen her i Minsk. Neste helg skal etter planen også nivå to starte sesongen.

– Hva med tilskuere?

– Det er veldig få som kommer på kampene, bare 2–300, derfor er det ikke noe problem med å holde god avstand.

Fotballen da? BATE Borisov, som vant ligaen 13 år på rad til og med 2018 , ser endelig ut til å være godt i gang etter å ha tapt de to første kampene. Nå har de to seirer på rad og seks poeng på fire kamper.

Publisert: 12.04.20 kl. 20:02

Mer om Hviterussland WHO Coronaviruset

