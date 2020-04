SATT PÅ VENT: Rosenborg og resten av eliteserielagene vet lite om når de kan komme i gang med fotballen igjen. Her feirer Anders Konradsen (fra venstre), Gjermund Åsen, Tore Reginiussen, Vegar Eggen Hedenstad, Anders Trondsen og Birger Meling scoring mot Vålerenga i september i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Eksperter med dyster melding til norsk fotball: – Lite realistisk før neste vår

Norske toppklubber har fortsatt som mål å spille en hel ligasesong i 2020. Det blir svært vanskelig, mener tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen.

– Det er klart at man må prøve å få til et eller annet så godt det lar seg gjøre, men jeg må si at det er lite realistisk før neste vår, sier Andersen til VG om den norske fotballsesongen – selv uten publikum på kampene.

Hun er professor i hygiene og smittevern, og var smittevernoverlege på Ullevål sykehus frem til 2012. Fra 2002 til 2003 hadde hun ansvaret for smittevern under SARS-epidemien.

Professor og områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) mener også at en fotballsesong i 2020 høres lite realistisk ut per i dag.

– Jeg skal ikke spå, men akkurat slik det ser ut nå, vil det antagelig ta lang tid å gi åpning for den type idretter. Med stor sannsynlighet vil ikke dette åpnes for i 2020, sier Bukholm.

Hans spådom vil i så fall også føre til at idretter som håndball og ishockey ikke kan starte sesongen som planlagt til høsten.

Men fotball rammes hardest. Ifølge Norges Fotballforbund er det registrert 192.152 mannlige og 73.508 kvinnelige fotballspillere fordelt på 1765 klubber i landet.

Et 2020 uten fotball vil innebære dramatiske inntektstap på flerfoldige millioner for norske toppklubber, i TV-, publikums- og sponsorinntekter.

For øyeblikket er det klart at det ikke kan spilles fotball før den 15. juni, men foreløpig har både Eliteserien og Toppserien ambisjoner om å fullføre henholdsvis 30 og 25 runder i år.

Dersom det i det hele tatt skal spilles fotball i 2020, mener Andersen at det må foregå under svært kontrollerte forhold med «mye grunnarbeid og smittevern». Det forutsetter også at epidemien må være slått helt ned, som kan skje i slutten av mai «hvis man er heldig», sier professoren, som hele tiden har gått inn for harde tiltak i kampen mot coronaviruset.

– Det er jo et håp om at man etter hvert kan se en veldig sterk nedgang i smitte, og at man kan organisere smitteverntiltak rundt fotballen.

– Hvis spillerne må løpe rundt med munnbind, vil det være litt av et syn, men det er nettopp det som er problemet. En del av smittespredningen skjer før man blir syk, og på en fotballbane er det folk som løper rundt, det er spytt, det nyses fra nesen, det pustes og peses. Det er målt virus i store mengder bare fra pust, så det kan være kritisk, sier Andersen og fortsetter:

– Derfor måtte man drevet hurtigtester som tar en times tid, og som foreløpig ikke er tilgjengelig i Norge ennå, slik at man kan teste spillerne og se om de er smittet. Det forutsetter at man kjører testing av alle på morgenen før hver kamp. Alle måtte dusjet og skiftet før og etter kampene, og man måtte desinfisert ballene i pauser. Med alt dette på plass kunne man rent praktisk kanskje gjennomført fotball uten publikum, men man får det neppe til før ut på høsten i beste fall.

Professor Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet påpeker at det fremdeles er lite smitte i befolkningen og at man har relativt god kontroll på smittesituasjonen akkurat nå.

– Men hvis vi åpner for denne type aktivitet og tilsvarende, og slipper opp generelt, vil vi fort kunne få en situasjon med epidemiutvikling, som vi risikerer ikke å ha kontroll på, sier Bukholm, som er en del av ledelse og stab for smittevern, miljø og helse i FHI.

– Jeg vil tro at generelle retningslinjer for kontakt og den type idrett blir av en slik natur at det også får implikasjoner for norske toppklubber ut 2020, sier Bukholm.

Når det kommer til barne- og breddefotballen, påpeker Bjørg Marit Andersen også at det vil bli langt vanskeligere å legge til rette for en trygg gjennomføring av 2020-sesongen.

– Det er urealistisk. Det tror jeg kan være veldig vanskelig å få til i år. I breddefotballen vil man nok måtte være mye mer forsiktig enn i toppfotballen fremover. Det er mye vanskeligere å åpne opp der, for du kan ikke forlange så mye kontroll over omstendighetene, sier Andersen.

ENGASJERT: Bjørg Marit Andersen under en fakkelmarkering for Redd Ullevål i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

VG snakket med helsedirektør Bjørn Guldvog etter tirsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen. Konfrontert med uttalelsen om at det er urealistisk med fotball i Norge i år, svarer han:

– Jeg tror ikke det er veldig realistisk få tilbake en fotballsesong, i alle fall som vi kjenner den, i løpet av 2020. Fotball innebærer slik vi kjenner det kontakt mellom mennesker i ganske betydelig grad, og det er nettopp disse kontaktflatene som vi prøver å unngå gjennom det vi kaller sosial distansering, som vi er nødt til å være med på alle sammen.

– Så i realiteten vil det å innføre slik kontaktidrett kunne bidra til at vi øker smittespredning i samfunnet. Da må vi til med hardere tiltak igjen. Det kan fort skape en negativ spiral, sier Guldvog.

På spørsmål om han tror det er mulig å starte sesongen i sommer, sier helsedirektøren:

– Det er veldig vanskelig å spå hvordan dette utvikler seg, rett og slett vanskelig å si ja eller nei, men det er veldig optimistisk å tenke seg at man kan åpne opp alt av kontaktidrett i sommer.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø og har lang erfaring med epidemier.

– Sånn som situasjonen er nå, synes jeg ikke det ser så veldig realistisk ut, sier Olsvik til VG om muligheten for å gjennomføre en hel fotballsesong i 2020.

Den tidligere 3. divisjonsspilleren holder likevel døren på gløtt. Han får vondt av tanken på at unge spillere mister en hel sesong med fotball.

– Av hensyn til en hel generasjon unge spillere, så mener jeg at vi ikke må ta fra dem tanken på at det kan være mulig.

– Verden forandrer seg hver dag. Jeg har ikke evnen til å vite hvordan ting vil se ut i fremtiden. Jeg ser ikke bort fra at vi kan komme til en situasjon der fotballkamper ikke trenger å være en enormt stor belastning. Selv om det ser mørkt ut, vil jeg ikke lukke døren for det, sier Olsvik.

I England diskuteres det å spille resten av Premier League-sesongen uten tilskuere, på et redusert antall arenaer som vil være fullstendig desinfiserte, med flere kamper samme dag på samme stadion, som alle vises direkte på TV.

Ekspertene er positive til en lignende løsning for norske toppklubber.

– Hvis alternativet er ingen fotball, så vil jeg heller foretrekke at man lager såkalte «trygge soner». Det forutsetter at man har et testregime slik at spillerne ikke kan bli smittet av hverandre, og det måtte vært noe fotballen betalte for selv, sier Olsvik.

– Hvis det er færre arenaer, velutdannet personell på disse arenaene, at områdene desinfiseres, og at spillerne testes jevnlig, så har jeg mye større tro på at det kan være mulig å gjennomføre til høsten, sier Andersen.

Etter å ha blitt gjort kjent med uttalelser fra smittevernekspertene, henviste administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund. Hun sendte ballen videre til kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF.

– I dialog med de ulike interessegrupperingene arbeider NFF med forskjellige scenarioer for når vi, innenfor myndighetenes bestemmelser, kan starte våre turneringer.

– I fotballen er inntekter uløselig knyttet til aktivitet og den økonomiske fremtiden til klubber over hele landet er meget usikker. Mange arbeidsplasser står på spill. I tillegg innebærer den norske fotballmodellen at topp- og breddefotballen er knyttet sammen. Går toppklubbene over ende økonomisk, vil det innebære at tilbudet til barn og unge i fotballen blir drastisk forverret i lang tid fremover, skriver Haavik i en tekstmelding til VG.

Publisert: 14.04.20 kl. 21:15

