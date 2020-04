HOPPENDE GLAD: Lionel Messi feirer scoring mot Real Sociedad. Men han er ikke like fornøyd med det som skjer i klubbledelsen. Foto: Albert Gea / X01398

Fullt kaos i Barcelona-ledelsen: Benekter korrupsjon

Situasjonen i FC Barcelona er dramatisk etter at seks styremedlemmer har meddelt at de går av – og nå har klubben sett seg nødt til å gå ut og avvise at det har vært korrupsjon i ledelsen.

Kritikken mot klubbpresident Josep Maria Bartomeu blir bare sterkere og sterkere. De seks styremedlemmene vil ha nyvalg om presidentvervet.

Samtidig har eks-visepresident Emili Rousaud antydet at noen i ledelsen «har hatt en hånd i kassen» og tatt penger. Nå tar FC Barcelona skarp avstand fra det i en uttalelse:

– I lys av de alvorlige og ubegrunnede beskyldninger som er blitt fremsatt av Emili Rousaud fredag morgen, benekter FC Barcelona kategorisk en hver handling som kan beskrives som korrupsjon, og derfor forbeholder vi oss retten til å ta de nødvendig juridiske foranstaltninger.

Det heter videre at de seks styremedlemmenes avgang skyldes at klubbpresident Josep Maria Bartomeu er i ferd med å reorganisere ledelsen av klubben. I uttalelsen står det at omorganiseringen skal styrke klubbens mulighet for å møte utfordringene som blant annet kommer i kjølvannet av coronakrisen.

Flere spanske medier nevner «Barca-gate» som en av de mulige grunnene til uroen nå: Det er avsløringen av at klubbpresident Bartomeu angivelig brukte et PR-selskap for å styrke sitt eget rykte og samtidig sverte stjernespillere som Lionel Messi og Gerard Pique. Også disse beskyldningene har klubben benektet i en offisiell uttalelse.

Ifølge Marca og andre spanske medier skal klubbpresident Bartomeu tidligere ha bedt Emilie Rousaud og tre andre om å forlate sine roller. Ytterligere to slo følge med denne kvartetten og har levert et felles brev der det står at de trekker seg.

– Det er vanskelig å få oversikt over hva som skjer nå, men misnøyen med Bartomeu-administrasjonen er utvilsomt stor, sier Tobias Storruste Dahle, skribent på blant annet supporternettstedet Blaugrana.

– Ulike sportsaviser skriver ulike ting, men det er klart at det er uro, det merker vi ikke minst ved at spillere som ellers holder kjeft, begynner å uttale seg, sier Dahle.

Et eksempel på det er Lionel Messi, som har gått offentlig ut og uttalt sin misnøye med saker og ting denne vinteren og våren.

– Så dette føyer seg inn i rekken av rot og uro som har hersket lenge i klubben.

Messi gikk ut med hard kritikk av klubbledelsen etter at lønnskuttet som følge av corona ble kjent. Det ble hevdet at spillerne ikke ville gå med på lønnsreduksjonen. Messi tok til motmæle mot det han omtaler som et «press» fra ledelsen, som angivelig ikke samsvarte med realiteten:

– Det overrasker oss ikke at det fra innsiden av klubben har vært folk som har satt oss i søkelyset og har forsøkt å sette press på oss til å gjøre noe vi hele veien har vært klare på at vi ville gjøre. Hvis denne avtalen har blitt noen dager forsinket, så har det vært fordi vi har lett etter en løsning for å hjelpe klubben og deres ansatte i disse tøffe tider, sa Messi.

– Hvordan ser du på korrupsjonsanklagene?

– Påstandene om korrupsjon i Barcelona-ledelsen går tilbake til da daværende klubbpresident Sandro Rosell skrev en lukrativ sponsoravtale med Qatar – med Bartomeu som visepresident – i 2010. I forbindelse med denne avtalen har det vært hevdet at ledere i Barcelona fikk penger under bordet. Dette har altså klubben benektet, sier Tobias Storruste Dahle.

Publisert: 10.04.20 kl. 18:50

