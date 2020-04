OFFENSIVE: Hvis klubben får det som de vil, kan Brann-trener Lars Arne Nilsen lede «fullkontaktstreninger» i nær fremtid. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Brann la frem plan på toppmøte: Slik vil de ha full «corona-trening»

Brann har lagt en plan for hvordan toppklubbene kan trene for fullt igjen. Den innebærer delvis isolasjon av spillere og innrapporteringer to ganger om dagen.

Mandag møttes de sportslige lederne i eliteserie- og obosligaklubbene til videomøte i regi av Norsk Toppfotball (NTF).

Der la Brann frem en plan om hvordan klubben mener man kan begynne med det de kaller «fullkontaktstrening» i toppfotballen i løpet av de neste ukene.

Forslaget er utarbeidet av sportssjef Rune Soltvedt i samarbeid med klubblege Magnus Myntevik.

– Som klubb la vi frem et forslag for hvordan vi kan gjennomføre en trening med full kontakt i tråd med de smittevernreglene som gjelder i dag. Vi har noen tanker om hvordan vi kan komme tilbake fra trening i grupper, slik det foregår nå, til å trene fullt igjen på et tidspunkt, bekrefter Soltvedt til VG.

– Det er viktig å presisere at dette er et innspill fra oss, så må andre vurdere om det er gode nok innspill, men som klubb er det veldig viktig at Brann er proaktive i denne situasjonen. Det er mange spillere og ansatte som trenger at vi som klubb og som personer jobber for å ivareta fotballens interesser, sier han.

Soltvedt viser til klubblege Magnus Myntevik på spørsmål om hva Branns treningsplan går ut på.

– Vi tenker at det skal kunne gå an å lage en ordning der spillerne trener som vanlig med fysisk kontakt, samtidig som man holder smitterisikoen på et minimum. For når eller hvis serien kommer i gang, er vi veldig opptatt av at skaderisikoen skal være minst mulig, og da må spillerne være godt forberedt. Det kan de kun være hvis de får trene fullt. Det kan de ikke når de trener i små grupper uten å kunne nærme seg hverandre, sier Myntevik til VG.

Fotballens coronavettregler Dette er de gjeldende retningslinjene fra Norges fotballforbund når det kommer til fotballaktivitet: Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen.

Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.

Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk.

Ikke ta på ballen med hendene.

Unngå heading.

Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.

Felles garderober skal ikke benyttes.

Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. Kilde: NFF Vis mer

Branns forslag består kort oppsummert av følgende punkter:

Spillerne vil gå inn i en form for isolasjon dersom de skulle få lov til å trene fullt med kontakt igjen. Det vil kun være tillatt å reise mellom treningsfeltet og sitt eget hjem.

Spillerne vil rapportere inn til klubbenes medisinske apparat hver morgen og kveld om hvordan de føler seg.

Alle som har det minste tegn til sykdom, vil bli plukket ut og utelatt fra gruppen frem til de eventuelt har testet negativt for covid-19 eller er helt symptomfrie i tråd med gjeldende regler.

Spillerne vil fortsatt ikke bruke garderober. De vil skifte hjemme, vaske tøyet sitt hjemme, stille ferdig skiftet på treningsfeltet, utføre treningen og dra hjem umiddelbart.

Det vil fortsatt være strenge regler for håndhygiene, forbud mot spytting, vasking og desinfisering av baller, og forbud mot å ta på ballene med hendene.

– Vi har å gjøre med veldig motiverte og drillede grupper som består av 25 spillere i hver klubb. De har dette som yrke og lidenskap og vil være villige til å gå i en slags isolasjon for å trene vanlig. De blir sprø av å trene som nå.

– Vi mener derfor det er mulig at de går inn i en isolasjonstilstand der de kun forholder seg til hjemmet sitt og treningen i den gjeldende perioden, slik at smitterisikoen blir minimal på fritiden, sier Myntevik og påpeker:

– De er veldig vant til å forholde seg til smitte fra før, så de er drillet på å rapportere inn symptomer og sykdom til oss. Dette er rutiner som allerede er innarbeidet. Jeg får høre det med en gang hvis noen har rusk i halsen eller snue.

– Hva med spillernes samboere og barn, vil de også måtte isolere seg?

– Vi har tenkt på det, og det vil være det optimale om de også er isolert, men vi erkjenner at det i praksis vil være vanskelig.

– Mener dere likevel at smitterisikoen vil være lav nok?

– Ja, jeg tror det. Hvis den øvrige familien forholder seg til vanlige regler for smittevern, så tror jeg det kan gå. Hvis samboer eller barn får luftveisinfeksjon, må spilleren selvfølgelig også i karantene i likhet med resten av Norge, sier Myntevik.

Utenom Brann skal Molde ha vært den klubben på mandagens toppfotballmøte som sterkest tok til orde for at fotballen må komme i gang igjen.

Flere kilder som var med på møtet, beskriver moldenserne som de ivrigste etter å få i gang fotballsesongen.

– Vi håper å få starte så fort som mulig, men det må være helsemessig forsvarlig. Det er opp til myndighetene, men vi venter med lengsel på å komme i gang, sier administrende direktør Ole Erik Stavrum i MFK til VG.

Han deltok ikke selv på møtet mellom toppklubbenes sportslige ledere.

Mikael Dorsin representerte RBK på møtet. Han opplevde det som et «informasjonsmøte» der det ikke skjedde mye verdt å rapportere om.

– Når man sitter 25 mann på en videokonferanse, er det ikke sånn at alle prater i munnen på hverandre. NTF styrte agendaen, så kom det kanskje noen kommentarer fra noen, men ikke mye. Vi sportssjefer imellom ringer hverandre når vi vil og diskuterer ulike spørsmål, sier Dorsin til VG.

Publisert: 20.04.20 kl. 16:56

