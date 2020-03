MISFORNØYD: Lionel Messi, her under kamp mot Real Sociedad, har flere ganger gått ut mot egen klubbledelse den siste tiden. Foto: Albert Gea / Reuters

Messi-biograf om Barcelona-bråket: – Utrolig at dette skjer

Konfliktene hoper seg opp mellom Lionel Messi (32) og Barcelona, som «ikke kan gi ham det han fortjener», ifølge journalisten som kjenner spilleren best.

– Det er ikke et lykkelig hus, oppsummerer den spanske journalisten Guillem Balagué om situasjonen i den katalanske storklubben.

Mandag gikk Messi for andre gang i år ut mot klubbledelsen etter lekkasjen i pressen om at Barcelona-spillerne ikke ønsket å gå med på et lønnskutt.

Mandag ble det klart at stjernene reduserer lønnen sin med 70 prosent. Barcelona-president Josep Maria Bartomeu fortalte senere samme dag til avisen Mundo Deportivo at klubben «sparer» 16 millioner euro i måneden på dette – om lag 180 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Det overrasker oss ikke at det fra innsiden av klubben har vært folk som har satt oss i søkelyset og har forsøkt å sette press på oss til å gjøre noe vi hele veien har vært klare på at vi ville gjøre, sa Messi i en uttalelse på Instagram.

I februar reagerte argentineren på at direktør Éric Abidal la mye av skylden for Ernesto Valverde-sparkingen på spillerne ved å si at «flere spillere var ikke fornøyde og jobbet ikke hardt».

– De som er ansvarlige for den sportslige ledelsen må også ta sin del av ansvaret og først og fremst ta tak i avgjørelsene sine. Og til sist, når du prater om spillere så bør du nevne navn, hvis ikke sprer du ting som folk sier og som ikke er sant, skrev Messi.

Barcelona-president Bartomeu forsøkte mandag å roe ned situasjonen i Mundo Deportivo-intervjuet der han sa at Messi og kapteinsteamet «fortalte meg fra dag én at det måtte et lønnskutt til».

Likevel er det ingen tvil om at det er stor splittelse mellom deler av Barça-ledelsen og spillertroppen med Messi i spissen.

– Det er overraskende at han har blitt så frittalende om enkelte problemer. Men som vi sier, «det regner på et vått gulv», som vil si at det har hopet seg opp så mange problemer at han føler at han er nødt til å si ifra, sier Balagué til VG.

MESSI-EKSPERT: Guillem Balagué under et intervju med VG da han i 2014 lanserte sin bok om Barcelonas argentinske superstjerne. Foto: Roger Neumann

Få journalister kjenner verdensstjernen bedre enn mannen som i slutten av 2013 utga den autoriserte Messi-biografien.

– Det er en anspent situasjon. Det er utrolig at alt dette skjer midt under pandemien, men man høster det man sår, sier Balagué, som er kritisk til måten Barcelona har drevet klubbøkonomien de siste årene.

Ifølge den franske avisen L’Équipe har Messi en klausul i kontrakten sin som tillater ham å forlate Barcelona i sommer dersom han varsler klubben om det før mai.

– Det er ingen bekymring om fremtiden hans. Han har ingen planer om å dra fra Barcelona, men han vil at klubben skal drives av de beste folkene og på den beste måten, og at de skal ha en tropp som kan kjempe om absolutt alt, sier Balagué.

Han kommer med et hjertesukk:

– Vi kommer til å se de siste årene av Messis karriere i en klubb som ikke kan gi ham det han fortjener. Han har bare vunnet Champions League fire ganger. Det burde vært mange flere for det jeg mener er tidenes beste fotballspiller. I sommer må klubben selge for rundt 120 millioner euro hvis de skal ha sjans til å hente inn forsterkninger. Det er en bekymring.

Sommeren 2021 skal det holdes presidentvalg i Barcelona.

– Det kommer til å bli helt avgjørende for klubbens fremtid og slutten på Messis karriere. Vi får se hva som kommer ut av det, sier Balagué.

PS! Messi og Barcelona-stjernene er ikke de eneste som har tatt lønnskutt som følge av coronapandemien. Cristiano Ronaldos Juventus har også kommet til enighet om reduserte lønninger som angivelig skal være verdt én milliard kroner i løpet av de neste fire månedene.

