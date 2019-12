MISFORNØYD: Ole Gunnar Solskjær og Steve Bruce synes ikke noe om at de må spille to kamper på to døgn. Foto: SCOTT HEPPELL / X03874

Solskjær og Bruce langer ut mot juleprogram: «Idiotisk» og «ikke rettferdig»

MANCHESTER (VG) Manchester United skal spille en ny kamp bare 48 timer etter slutten på den forrige. For Newcastle er situasjonen enda verre.

Oppdatert nå nettopp

Laget som tapte 1–4 mot Manchester United andre juledag, tar imot Everton allerede lørdag klokken 16.00 – rundt 43,5 timer etter at dommeren blåste av kampen på Old Trafford.

Solskjærs lag spiller borte mot Burnley senere lørdag kveld, klokken 20.45.

Det voldsomme kampprogrammet i romjulen ble naturligvis et tema på pressekonferansene til Solskjær og Newcastle-manager Steve Bruce.

– Jeg synes ikke det er rettferdig i det hele tatt mot guttene. Jeg synes ikke det er rettferdig å forvente at de skal prestere på sitt beste både mentalt og fysisk 48 timer etter å ha spilt en kamp, sier Solskjær til VG.

– Særlig når vi akkurat har spilt mot Watford (22. desember) og snart skal spille mot Arsenal første nyttårsdag. To kamper på tre dager kan være mulig hvis det skjer en uke en gang i blant, men ikke når programmet er så tett som det er nå, sier nordmannen.

– Tror du engelsk fotball noen gang kommer til å endre dette?

– Dere er et tradisjonalistisk land. Dere liker tradisjonene deres. Så jeg ser ikke for meg at det kommer til å bli endret. Men det burde det.

Steve Bruce var enda krassere i ordbruken enn Solskjær da han ble spurt om de to kampene som spilles i løpet av to døgn.

– Vi må prøve å komme oss hjem i tide til kampen, sier han spøkefullt og fortsetter:

– Hør her, det er idiotisk! Jeg vet det er jul, men vi ser det samme hvert år: Vi spilte 12 kamper på sesongens første fire måneder. Nå ber de oss spille seks eller syv på én måned. Det er latterlig. Spillere skader seg, spillere blir slitne. Det er umulig. De ber spillere spille når de er slitne. Det er da de skader seg.

– Det virker ikke som at vi lærer. Denne sesongen er det for første gang en pause, men den er i februar. Det gir ikke mening for meg i det hele tatt, sier Bruce.

Selv om han er kritisk til programmet, ser Solskjær det positive ved at det skal spilles en kamp allerede lørdag, nemlig at laget hans har gode forutsetninger for å være bedre forberedt enn sin motstander Burnley.

– For det første var kampen vår over etter 45 minutter. For det andre er vi unge. Så vi har en stor mulighet til å prestere på vårt beste mot Burnley. Når du er så ung som spillerne våre er, er det lettere å restituere enn for Burnley, som måtte kjempe gjennom hele kampen mot Everton. Vi brukte vår andre omgang som restitusjon, sier Solskjær, som byttet ut både Anthony Martial og Marcus Rashford midtveis i andre omgang.

Kristiansunderen sier at han er imponert over innstillingen i Manchester United-garderoben.

– De er så profesjonelle og passer på seg selv. Det er derfor de fikk lov til å bli hjemme kvelden før kamp. Det var ikke noe poeng å ta de med på hotell, for jeg stoler på dem. De vet hva som er det rette å gjøre, sier Solskjær.

Publisert: 27.12.19 kl. 11:00 Oppdatert: 27.12.19 kl. 11:12

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 18 17 1 0 46 – 14 32 52 2 Leicester City 19 12 3 4 41 – 18 23 39 3 Manchester City 18 12 2 4 50 – 20 30 38 4 Chelsea 19 10 2 7 33 – 27 6 32 5 Tottenham Hotspur 19 8 5 6 34 – 27 7 29 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler