FLYR HØYT: Erling Braut Haaland er sist høsts store unge nykommer i Fotball-Europa. Her feirer han et mål mot Genk i Champions League for sin forrige klubb Red Bull Salzburg i september. Foto: GEPA pictures/ Jasmin Walter

Haaland fikk prisen «årets gjennombrudd»

HAMAR (VG) 19 år gamle Erling Braut Haaland fikk prisen «årets gjennombrudd» på Idrettsgallaen lørdag kveld.

Fotballspilleren har hatt et drømmeår, og sist uke ble det kjent at han går til den tyske storklubben Borussia Dortmund.

Haaland selv var ikke til stede i Hamar OL-amfi, der Idrettsgallaen avvikles lørdag kveld. Prisen ble delt ut av Aksel Lund Svindal og Silje Norendal foran en fullsatt sal med en stivpyntet gjeng.

Braut Haaland er i Spania og Marbella på treningsleir med sin nye klubb.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kan være tilstede. Det er et stort øyeblikk for meg å få denne, sier Braut Haaland fra en innspilt video under NRKs sending.

Han takket tidligere lagkamerater flere steder også i Bryne og Ole Gunnar Solskjær og folk i Molde.

– Tusen takk og kos dere på festen, sa Haaland.

Det er idrettsgalla på Hamar. Og det er fest og rød løper. Karsten Warholm er ventet å bli kveldens store vinner. Han ankom sammen med kjæresten Oda.

Tilbake til årets nykommer. De andre nominerte i denne klassen var Vetle Sjåstad Christiansen (skiskyting), Gustav Iden (triatlon), Salum Ageze Kashafali (friidrett), Casper Ruud (tennis), Jenny Stene (skyting) og Thea Vatshelle (kickboksing).

Red Bull Salzburg kapret angrepsspilleren ved starten på 2019, og etter en vår på det jevne, ble Erling Braut Haaland en megasuksess sist høst. Her kan du se 17 Braut Haalnd-fulltreffere på ni kamper:

Først ved å hamre inn mål i den østerrikske ligaen, og deretter ved å markere seg sterkt i Champions League.

Haaland scoret i fem av seks kamper i gruppespillet i Champions League. Totalt endte han på åtte scoringer i den gjeveste europacupen, mens det ble 16 mål på 13 oppgjør i den østerrikske ligaen denne sesongen.



Salzburg greide ikke å ta seg videre til cupspillet fra en gruppe med regjerende mester Liverpool og italienske Napoli. Med overgangen til Borussia Dortmund er Haaland likevel klar for mer Champions League-spill. BVB, som klubben gjerne kalles i Tyskland, møter Paris Saint-Germain i åttendedelsfinalen. Kampene spilles 18. februar og 11. mars.

I Bundesliga starter det med Augsburg den 18. januar.

