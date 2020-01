I GENK-BLÅTT: Kristian Thorstvedt, med to tomler opp, på Genks hjemmebane. Foto: Genk

Kristian Thorstvedt klar for Genk

Kristian Thorstvedt (20) forlater Viking til fordel for Genk. Det bekrefter den belgiske klubben fredag kveld.

Midtbanespilleren har skrevet under på en tre og et halvt års kontrakt med den belgiske klubben. Stavanger Aftenblad har tidligere meldt at Genk betaler mellom 15 og 20 millioner for U21-landslagsspilleren.

Det gjør ham i så fall til Vikings rekordsalg.

Lagkamerat med Berge

– Thorstvedt er en stor, elegant, venstrebeint midtbanespiller som har vært en av de mest lovende spillerne i norsk fotball de siste sesongene, skriver Genk i pressemeldingen.

20-åringen reiser lørdag sammen med resten av troppen på treningsleir til spanske Benidorm, opplyser klubben.

Norge nå har to representanter i Genk. Fra før er Sander Berge i klubben.

Thorstvedt, som har hatt en strålende sesong med Viking, har vært en ettertraktet mann, og tidligere har RB Salzburg bekreftet Thorstvedt-interesse overfor VG.

Fantastisk sesong

Thorstvedt ble cupmester med Viking i 2019, noe som ble prikken over i-en på en fantastisk sesong. Han noterte seg for 10 scoringer fra sin midtbaneposisjon forrige sesong, og var en viktig bidragsyter da Viking tok 5. plassen i Eliteserien.

«Vi gleder oss på Kristians vegne, vi takker ham for hans betydelige bidrag til den positive utviklingen Viking har hatt de siste årene, og vi ønsker ham lykke til når han nå tar steget ut i Europa», skriver Viking på sine nettsider.

CUPMESTER: Erik Thorstvedt (t.h.) sammen med Kristoffer Løkberg og Kongepokalen etter cuptriumfen mot Haugesund. Foto: Fredrik Hagen

Klubben opplyser at det er en tredelt avtale som «sikrer et betydelig beløp ved signering, delbetaling relatert til antall kamper og en fornuftig prosentsats ved et eventuelt videresalg».

– Til tross for at den økonomiske situasjonen i Viking nå på ingen måte tilsier at vi må selge spillere, er vi glade for den avtalen som er signert i dag. Viking er en selge klubb, sier daglig leder i Viking, Eirik Henningsen, om valget om å selge Thorstvedt.

Den ferske Genk-proffen er sønn av tidligere Norge-keeper, Tottenham-profil og fotballekspert Erik Thorstvedt.

